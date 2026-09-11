Твърди се, че Меган Маркъл, херцогинята на Съсекс, е била принудена да напусне Холивуд заради надменното си поведение, неуспешните бизнес начинания и влошените отношения с влиятелни хора, съобщава RadarOnline.com. 45-годишната Маркъл и съпругът ѝ, 41-годишният принц Хари, се завърнаха в родната на Хари Великобритания заедно с децата си, 7-годишния принц Арчи и 5-годишната принцеса Лилибет, след шест години в Калифорния, родния щат на бившата звезда от "Костюмари".

Източници твърдят, че преди семейството да напусне, бившата участничка в Deal or No Deal е изпитвала затруднения да намери персонал за огромната им къща в Монтесито.

"Тя имаше проблеми с наемането на домашни помощници, защото много от хората, работещи в домакинства в Монтесито, не искаха да работят за тях", твърди източник. "Меган лично провеждаше интервютата и понякога изглеждаше изключително надменна и груба. Някои кандидати се почувствали толкова засегнати от начина, по който им говорела, че слуховете започнали да се разпространяват."

Според същия източник предполагаемата репутация на Маркъл като високомерна жена дори станала постоянна тема за шеги в заможния квартал. "Нещата стигнаха дотам, че хората се шегуваха как всички домашни помощници в Монтесито ги мразят", споделя информаторът.

Друг източник посочва, че Маркъл понякога била забелязвана, когато оставяла децата в училище, но на останалите родители било казано никога да не я снимат.

Кралски наблюдатели също смятат, че марката на семейство Съсекс е започнала да губи инерция в Холивуд. По информация на медии Netflix е прекратил финансирането за продуцентската компания на двойката, а лайфстайл предаването With Love, Meghan е приключило. Така херцогинята остава сама да рекламира сладката, вината и чайовете си от As Ever.

Критиците обвиняват Хари и Маркъл, че не са успели да постигнат успех, когато не използват собствения си личен живот като тема. Продукциите им, които не са свързани с кралското семейство, не привлекли достатъчен интерес, а в продуцентския офис на Archewell имало сериозно текучество на служители. Освен това подкастите ѝ Archetypes и Confessions of a Female Founder изглежда са прекратили окончателно излъчването си.

Твърди се още, че Netflix е отхвърлил няколко техни предложения за телевизионни предавания и филми. Предложеният от Маркъл сериал Pearl бил отменен, преди анимационният проект да достигне до зрителите.

Първоначалният договор на херцозите с Netflix, оценяван на 100 милиона долара, не бил подновен. Вместо това те получили споразумение за предварителен преглед на проекти. Източници твърдят, че двойката е прекъснала твърде много важни връзки в Калифорния и сега била пренебрегвана от известни личности като Мишел и Барак Обама, Джордж и Амал Клуни, както и Дейвид и Виктория Бекъм, след предишните им критики срещу кралското семейство.

Дир.бг