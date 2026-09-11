София-град заема 69-о място, а Варна е 94-а в международна класация за иновационната конкурентоспособност на 213 региона от 13 държави. От включените 28 български области само 2 попадат в първата стотица. САЩ доминират в челото, като американски региони заемат 7 от първите 10 позиции.

Това показва третото издание на "Трансатлантическия индекс за регионална иновационна конкурентоспособност" на Германския икономически институт в Кьолн (Institut der deutschen Wirtschaft - IW), съобщава БТА. Изследването е част от работата на Глобалния алианс за търговска и иновационна политика и разглежда различията между отделните региони, които често остават скрити зад националните показатели.

В основната класация София-град получава 38,9 точки и заема 69-о място, докато Варна е 94-а с 31 точки. След тях сред българските области се нареждат Монтана на 123-то място, Габрово на 129-о и Смолян на 136-о.

Шумен е 140-и, Русе - 142-ри, Пловдив - 145-и, Бургас - 154-ти, а Стара Загора - 170-а. В дъното на българската класация са Ямбол на 204-то и Хасково на 208-о място. Софийска област, която се разглежда отделно от столицата, е 196-а.

София-град се представя най-силно по показателя "икономика на знанието", където е на 40-о място. По иновационен капацитет столицата е 85-а, а по показателя "глобализация" - 178-а. Последният измерва фактори като високотехнологичния износ и чуждестранните инвестиции.

Столицата е сред водещите региони и по образователното равнище на населението. 55% от хората на възраст между 25 и 64 години са с висше образование, което поставя София-град на 3-то място. Пред нея са Будапеща с 59% и столичният регион на Варшава с 57%. София е на първо място и по дял на домакинствата с широколентов интернет - 98,6%.

В същото време изследването показва сериозно изоставане на България по производителност в преработващата промишленост. 9 от 10-те региона с най-ниска производителност в сектора са български.

Начело на общата класация са американските щати Масачузетс и Калифорния. САЩ заемат 7 от първите 10 позиции, което подчертава значителните различия между американските и европейските региони по отношение на иновационната конкурентоспособност.

Германският икономически институт в Кьолн е частна изследователска организация. Научната и издателската му дейност се финансира чрез членски внос от бизнес и работодателски организации и компании. Институтът посочва, че подкрепя принципите на социалната пазарна икономика, конкуренцията и отворените пазари, а изследванията му са насочени към бизнеса, институциите и широката общественост.

Дир.бг