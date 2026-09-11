Десетки пожарникари, горски и военни вертолети гасят огромен пожар, който пламна насред гурковското село Димовци.

Няколко къщи вече изгоряха, но областният управител Калоян Дамянов поясни, че не става въпрос за жилища, а за спомагателни постройки.

Към момента се знае, че огънят е засегнал около 250-300 дка горски масив, който е напълно унищожен. Това обаче са предварителни данни. На терен гасят над 10 екипа пожарникари, които са от областите Стара Загора и Сливен, както и вертолети на военните, уточни областният управител.

Огънят е тръгнал от самото населено място и в момента бързо се разпространява към близката гора. Няма пострадали хора. Сигнал за пламъците е подаден в 12:51 часа, а областният управител на Стара Загора е задействал системата BG-Alert.

Заради мащаба на стихията обявиха частично бедствено положение, съобщи кметът на община Гурково Кънчо Папазов.

Решението е взето заедно с областния управител на Стара Загора доц. Калоян Дамянов и директора на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Стара Загора, старши комисар Стоян Колев.

Екипи на полицията са минали веднага по домовете в селото и са извели хората още в първите минути след възникването на пожара. Организацията на място е добра, но огънят е силен и мащабът му е голям, коментира кметът.

На терен има и специализирана техника на горските стопанства в региона. В последните часове в действията по овладяване на огъня се включиха и два хеликоптера на Министерството на отбраната, каза кметът Папазов, цитиран от БТА.

От МО съобщиха, че екипаж от 24-та авиационна база - Крумово, с хеликоптер AS 532 AL Cougar се е включил в гасенето на големия пожар в землището на Община Гурково, Област Стара Загора. Хеликоптерът е излетял от авиобазата в 14:02 ч. и извършва гасене от въздуха, в помощ на екипите на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, съобщава военният пресцентър.

В 15:26 ч за гасене на същия пожар от авиобазата е излетял още един хеликоптер AS 532 AL Cougar.

Областният управител уточни, че се очаква допълнителна техника да се включи в гасенето на пожара.

Ситуацията се следи и на национално ниво, а всички ангажирани институции и екипи продължават действията на терен с цел ограничаване на пожара и недопускане на разрастването му.

"За съжаление, едната част от къщите вече са потърпевши", каза кметът Папазов, цитиран от БТА.

Кънчо Папазов призова фирми, организации и граждани, които разполагат с техника или възможност за осигуряване на вода, да се отзоват незабавно. Необходима е вода в големи съдове - около един тон и повече, както и допълнителна техника за борба с огъня.

"Ситуацията е изключително тежка. Районът е бедстващ. Всяка помощ в този момент е от значение", каза още кметът.

А от Община Гурково призоваха всички собственици на имоти и къщи в селото да отидат и да осигурят достъп на пожарникарите, ако се наложи.

Дир.бг