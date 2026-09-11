България изпълни очакванията и във втория си домакински мачн а Евроволей 2026. Националите на страната ни постигнаха още една чиста победа, надигравайки този път Португалия с 3:0 (25:17, 25:17, 25:20), за да зарадват 10 678 зрители, които бяха дошли в залата, за да гледат любимците си.

А след победите над Северна Македония в първия кръг и над португалците днес, нашите ще преследват трети пореден успех утре, когато от 19:00 часа ще играят с Украйна - тим, който също е с пълен актив след два мача.

Срещата започна равностойно, като двата отбора си размениха периоди на надмощие, иберийците поведоха с 3:4, но Алекс Николов се разигра и помогна на нашите да вземат първата си преднина при 5:4, а после и да дръпнат със 7:5. Португалия изравни за 7:7, след което дойдоха добри минути за българите, накарали съперника да вземе прекъсване за първи път - при 10:8 след зверска забивка на Симеон Николов.

Началният удар на португалците не бе ефективен, но въпреки това те пак поведоха в резултата при 12:13 преди отново Симеон Николов да ги разтърси с няколко мощни сервиса за 15:13. "Лъвовете" все по-ясно намираха ритъма си, като показаха и няколко отлични блокади, а Португалия взе и втория си таймаут при 19:15. Мартин Атанасов изпълни пореддица от страхотни сервиси, за да стигнем до най-голямата българска преднина за момента при 22:16. В крайна сметка България поведе в резултата с гейм след грешка на съперника и 25:18 след малко повече от 25 минути волейбол.

Началото на втората част бе доста по-неравностойно от това на първата и този път България успя да направи сравнително добра разлика рано-рано, повеждайки със 7:4. Настроението в редиците на българския отбор бе очевидно и те продължавах да държат съперника на разстояние - 12:8 след атака от втора линия на Алекс Николов. Отлична индивидуална блокада на Грозданов направи резултата 15:10 в полза на домакините, ала португалците не се отказаха и намалиха с две поредни точки за 15:12.

Разликата продължаваше да се движи около 4-5 точки в българска полза, за да достигне до 22:16, а гейм №2 приключи точно както и предхождащия го - при резултат 25:18.

A чудесни изпълнения от начален удар на Лоуренсо Гарсия дадоха на португалците преднина от 4:2 преди България да изравни до 5:5. Подемът в редиците на противника бе видим и Португалия не допускаше българско откъсване до 8:8, когато отново Мартин Атанасов застана на сервис и изведе "лъвовете напред с 10:8.

Иберийците се върнаха, изравнявайки на няколко пъти, но българска серия от 4-0 за 16:12 сякаш охлади ентусиазма им. Атанасов бе човекът в главната роля този гейм, защото отново при негов начален удар България поведе с 21:14. Въпросът бе единствено как ще приключи този гейм. Отговорът пък бе 25:20 - втора поредна победа в три гейма за националите.

Александър Николов отбеляза 17 точки за победа №2 на Европейското. Мартин Атанасов добави 9, а Денислав Бърдаров - 8. Капитанът Алекс Грозданов впечатли с 4 блокади, почти половината от общо 9 на целия тим.

Дир.бг