Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес почете 25-ата годишнина от атентатите от 11 септември 2001 година на церемония в Пентагона, като заяви, че страната никога няма да забрави близо 3000-те души, убити при нападенията, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп и първата дама Мелания присъстваха на възпоменателната церемония, по време на която бяха прочетени имената на 184-те души, убити при разбиването на отвлечения самолет в Пентагона. Между всяко от имената прозвучаваше камбана. В речта си президентът разказа за съдбите на някои от жертвите и подчерта значението на паметта за атаките.

"Днес подновяваме свещения обет, който дадохме за първи път в тяхно име преди четвърт век. Никога няма да забравим. Това е причината, поради която се борим днес. Нямаме избор. Не може да има нищо друго освен победа", заяви Тръмп.

Той припомни и единството в американското общество непосредствено след атентатите. "В онези мъчителни дни след атаките видяхме истинския дух на нашата нация. Всички бяхме нюйоркчани в онзи ден. Всеки един от нас. Всички бяхме нюйоркчани. Всички бяхме едно семейство", заяви президентът.

Тръмп свърза годишнината от 11 септември с настоящата американска политика спрямо Иран. Той отдаде почит на военнослужещите, които по думите му "работят в момента, за да гарантират, че най-големият спонсор на тероризма в света – Ислямската република Иран – никога, никога няма да има ядрено оръжие".

По-рано през деня министърът на отбраната Пийт Хегсет и висши военни служители присъстваха на церемония пред Пентагона, където на фона на проливен дъжд беше разгънато огромно американско знаме върху сградата, ударена от един от отвлечените самолети на 11 септември 2001 г.

Хегсет също се опита да свърже атентатите с настоящия конфликт в Близкия изток като заяви, че американските въоръжени сили са "унищожили най-активния държавен спонсор на тероризма в света".

"Нашите войници се сражават срещу ислямска теокрация, която ни пожелава смърт в продължение на вече почти половин век, която аплодира събитията от 11 септември – режим, който десетилетия наред спонсорира терористични атаки срещу американци, отнели живота на хиляди, включително и на нашите другари в Ирак и в Афганистан", добави той.

Тръмп отбеляза годишнината в Пентагона за втора поредна година, посочва Асошиейтед Прес. На възпоменателната церемония в Ню Йорк присъства вицепрезидентът Джей Ди Ванс заедно с четирима бивши президенти, а други представители на администрацията участваха в церемония в Шанксвил, Пенсилвания.

На 11 септември 2001 година членове на "Ал Каида" отвличат четири пътнически самолета. Два от тях се врязват в кулите на Световния търговски център в Ню Йорк, един удря Пентагона, а четвъртият се разбива край Шанксвил. При нападенията загиват 2977 души.

Дир.бг