Петгодишно момче загина, след като друго 10-годишно дете го блъсна неволно с електрическа тротинетка в Сливен, съобщава NOVA.

Инцидентът е станал в следобедните часове в сливенския квартал "Надежда". Трагедията се е случила на улица в квартала, където по-малкото дете играело.

По първоначални данни в близост до него преминало друго дете - 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка. То неволно блъснало 5-годишното.

При падането момчето получило тежка травма, несъвместима с живота.

На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие.

Случаят се разследва от полицията, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.

Дир.бг