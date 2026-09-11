Петгодишно момче загина, след като друго 10-годишно дете го блъсна неволно с електрическа тротинетка в Сливен, съобщава NOVA.
Инцидентът е станал в следобедните часове в сливенския квартал "Надежда". Трагедията се е случила на улица в квартала, където по-малкото дете играело.
По първоначални данни в близост до него преминало друго дете - 10-годишно момче, което се движело с електрическа тротинетка. То неволно блъснало 5-годишното.
При падането момчето получило тежка травма, несъвместима с живота.
На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие.
Случаят се разследва от полицията, а прокуратурата е образувала досъдебно производство.
Дир.бг
Коментари
Анонимен
Щом има засилено полицейско присъствие, значи е умрял мангал. Ако беше пострадал българин, никой нямаше да отиде.