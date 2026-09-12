Атмосферното налягане ще се задържи почти без промяна, по-високо от средното за месеца.

През нощта ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Интензивни и значителни валежи с гръмотевици ще има на много места в страната. В Северозападна България облачността ще намалее. Утре ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахлува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевични бури ще има в източната половина от страната, в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18°-19° в Североизточна България до 27° в западните райони на Горнотракийската низина, в София 22°-23°.

В планините ще има променлива облачност. Главно в Родопите ще превали и прегърми. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна и ще има валежи и гръмотевици. До вечерта валежите ще спрат, а облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 21°-23°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

НИМХ