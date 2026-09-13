Близо 200 щата ще бъдат съкратени в Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) и тол системата като част от предстоящата реформа в пътната безопасност. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов в ефира на NOVA.

Съкращенията ще засегнат около 28% от щата на двете структури. Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, като целта е контролът по пътищата да бъде обединен и да стане по-ефективен. По думите на Калоянов реформата трябва да заработи изцяло до края на 2027 г.

Предвижда се МВР да поеме част от функциите на ДАИ по контрола на пътя. Според Калоянов настоящият човешки и технически ресурс на агенцията не позволява контролът да бъде достатъчно ефективен.

Като пример заместник-министърът посочи проверките на тежкотоварни автомобили. При тях се установяват износени гуми, проблеми с окачването, нарушения на задължителните почивки на водачите и други технически неизправности. Той отбеляза, че при движение в часовете, когато служителите на ДАИ не работят, част от тези водачи не биха били спрени и санкционирани.

Реформата е разделена на четири етапа - законодателен, структурен, дигитализация и реално въвеждане на новата система. Планът на правителството предвижда създаването на единен национален орган - Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор", както и единен национален център за информация и контрол.

В единната система ще се събира информация от тол системата, общински камери, бодикамерите на полицейските служители и различни сензори. Данните ще се наблюдават и обработват в реално време, като целта е да се подобри координацията между институциите и да се реагира по-бързо при нарушения и рискови ситуации.

Предвижда се и по-активно използване на тол системата за контрол. При установяване на нарушение информацията ще може да бъде подавана към най-близкия екип на "Пътна полиция". На тол рамките се планира да бъдат поставени електронни табла, които ще дават информация за автомобили, подлежащи на проверка, както и за катастрофи, задръствания, обходни маршрути и опасни метеорологични условия.

Планира се въвеждането и на електронен доказателствен запис. Чрез него водачите ще получават електронно съобщение за установеното нарушение и ще могат да заплатят глобата по-бързо. Системата трябва да позволява контрол и на чуждестранни автомобили, като за транзитно преминаващите водачи се предвижда възможност глобите да бъдат плащани още на границата.

Общините също ще могат да се включат по-активно в контрола. Предстои обнародване на наредба, която ще им позволи да закупуват камери за контрол и безопасност на движението, които впоследствие да бъдат интегрирани в общата система на МВР.

Част от реформата е насочена и към обучението на младите шофьори. Предвижда се изграждането на шест съвременни полигона, където водачите ще могат да се обучават в условия, близки до реалните, включително при мокър асфалт и аквапланинг. Полигоните ще могат да се използват и за опреснителни курсове.

"Нашата амбиция е да намалим колкото се може повече ПТП и починалите на пътя. Не искаме да репресираме гражданите и водачите, а да създадем безопасна среда за шофиране", заяви Калоянов.

Според правителствения план реформата има за цел да събере на едно място разпокъсаната в момента информация и контролни функции, свързани с пътната безопасност. Очаква се новият модел да бъде въведен поетапно, като пълното му функциониране е планирано до края на 2027 г.

Дир.бг