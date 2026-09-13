Американската спринтьорка Мелиса Джеферсън-Уудън потвърди статута си на кралица в бягането на 100 метра, като спечели на комерсиалния лекоатлетически турнир Ultimate Championship в Будапеща. Тя завърши спринта за 10.62 секунди, което е водещо постижение с света за годината. Американката остави зад себе си олимпийската шампионка Жулиен Алфред от Сейнт Лусия, която завърши за 10.74 секунди, а трета остана друга американка - Ша'Кари Ричардсън с 10.76.

"Бях с усмивка на лицето, когато финиширах, защото знам през какво минах, за да стигна дотук. Казах си, че това е моят момент", каза Джеферсън-Уудън. Американката ще бяга тази вечер и на 200 метра.

Вечерта бе белязана и от победата на швейцарката Одри Веро на 800 метра, която спечели с време 1:55.88 минута. Европейската шампионка от август изпревари олимпийската шампионка Кийли Ходжкинсън (1:56.28) и нидерландката Фемке Брьодерс-Бол (1:56.74). "Заедно се движим към по-добри постижения, направихме дисциплината 800 м в нещо, което хората искат да гледат", каза Ходжкинсън. "Спечелих всичките състезания през лятото, това е лудост", заяви и победителката Веро. Тя се приближи и до най-стария световен рекорд на Ярмила Кратохвилова от Чехословакия от 1983 година, който е 1:53.28 минута, като вече е само на 42 стотни от постижението.

В мъжкия спринт на 100 метра победител е американецът Кени Беднарек, който изненада фаворита и световен шампион Облик Севиля от Ямайка. Американецът завърши с 9:85 секунди.

Специалистите на 1500 метра също осигуриха спектакъла, като победител стана полякинята Клаудия Кажимиерска, която спечели с 3:57.55 минути пред британката Джорджия Хънтър-Бел (3:57.72).

На 400 метра доминиканката Мерилейди Паулино се наложи с 49.07 секунди при жените, а при мъжете победи Бусанг Колен Кебинатшипи с 43.39 секунди, което е пето най-добро постижение в историята.

Китайката Харука Китагучи е шампион в хвърлянето на копие с 68.92 метра, а американката Санди Морис победи в овчарския скок с 4.90 метра.

Дир.бг