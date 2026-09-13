187 623 избиратели в област Шумен имат право да упражнят гласа си на предстоящите избори за президент на 25 октомври, показват предварителните избирателни списъци, публикувани от Районната избирателна комисия (РИК).

В сравнение с изборите за парламент през април тази година избирателите се увеличават с 88. Тогава по предварителни списъци те са били 187 535.



С решение на РИК – Шумен в 30-и Многомандатен избирателен район (МИР) са формирани единните номера на избирателните секции по общини. Общият им брой е 294. В него не са включени подвижните избирателни секции, както и секциите, които ще бъдат разкрити в лечебни и други специализирани заведения.



2462 са членовете на секционните избирателни комисии (СИК) в областта. От тях 882 ще заемат ръководни длъжности – председатели, заместник-председатели и секретари.



Очаквано най-голяма е изборната администрация в областния център. В община Шумен право на глас имат 86 687 избиратели. Те ще гласуват в 127 секции, в които ще работят 1089 членове на СИК.



В община Нови пазар предварителните списъци включват 17 041 избиратели. Формирани са 31 секции с общо 249 членове на СИК.



В община Каолиново избирателите са 18 596. Секциите са 23, а членовете на СИК – 201.



11 989 са избирателите в община Велики Преслав. Те ще гласуват в 21 секции, в които ще работят 177 членове на СИК.



В община Върбица избирателите са 11 693 в 19 секции, със 153 членове на СИК.



В Хитрино право на глас имат 11 646 души. Секциите са 20, а членовете на комисиите – 154.



11 120 са избирателите в община Венец. За тях са формирани 15 секции със 129 членове на СИК.



В община Каспичан избирателите са 6566 в 13 секции, в които ще работят 107 членове на СИК.



В община Никола Козлево право на глас имат 7108 души. Те ще гласуват в 13 секции със 107 членове на СИК.



Най-малко са избирателите в община Смядово – 5177. Секциите там са 12, а членовете на СИК – 96.



Всички места в секционните избирателни комисии в областта са разпределени на квотен принцип между основните политически сили.



С най-много представители в секциите ще разполага Коалиция „Прогресивна България“ – 1079 членове. Следват ГЕРБ-СДС с 404 представители и ПП-ДБ с 391 членове. „Възраждане“ и ДПС разполагат с равен брой представители – по 294-ма членове на СИК в областта.

ШУМ.БГ