Научен съм да не вредя, но не мога да накарам ГЕРБ да гласува за Андрей Гюров, заяви в Пазарджик, където е на форум на академията "Новите умове" лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той коментира така предстоящите президентски избори. И отново повтори, че "непоискана подкрепа не дава". Борисов разви тезата, че опонентите им се надявали ГЕРБ да издигне кандидат-президент, за да може всички да са срещу тях. Но затова днес в партията били съгласни с решението му да не се издига кандидат за държавен глава.

"Много са интересни колегите. Виждат, че организацията им е слаба. Още не са започнали изборите, а мръсната кампания започна със страшна сила. Много им се искаше да има кандидати и на ГЕРБ, за да може всички да са срещу ГЕРБ. Преди пет години ГЕРБ издигна ректора на ректорите - професор от СУ, Анастас Герджиков. Тогава нашите колеги от ПП и ДБ подкрепиха г-жа Йотова. И не само, че я подкрепиха, но излязоха и се снимаха на плакатите", каза Борисов, говорейки за ПП и ДБ и за скандала с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов, изваден от Асен Василев (лидер на ПП) в петък.

Сутринта от ефира на БНТ лидерът на ДСБ Радан Кънев призова Борисов и ГЕРБ да подкрепят кандидатпрезидентската двойка Гюров-Кандев. В тази връзка Борисов коментира, спорейки на глас с лидерите на ПП и ДБ:

"Вече имаме и друг прецедент в тази кампания. Утре, ако г-жа Йотова реши да стане премиер, президент ще стане Кирил Вълчев. Или, ако Гюров е президент и реши да стане премиер, Кандев ще стане президент. На мен ми е най-лесно, защото аз съм карал партията - да гласуваме единодушно за Гюров да стане подуправител на БНБ. И гласувахме. Научен съм да не вредя, ако не мога да помогна. И виждам как колегите всеки ден вредят на двойката Гюров и Кандев с различни призиви. Ако бяхте толкова обществено приети щяхте да си издигнете вие двойка - Радан Кънев и Ивайло Мирчев или Мирчев и Божанов. Оставихте Гюров и Кандев да се издигнат от инициативен комитет, ама всеки ден ги определяте като ваши."

"Ние няма да им навредим, и няма как един ден да оправдаят загубата им си с нас. Нека да се договарят по места", добави Бойко Борисов.

Дир.бг