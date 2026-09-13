"Това, което ще стане още през следващата седмица, е да бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните доказателства по шесторното убийство "Петрохан-Околчица". Работата по случая не е приключила, а образуваните досъдебни производства са две", заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР.

В понеделник МВР и прокуратурата ще представят нови данни по разследването на смъртта на шестимата. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев, стнана ясно по-рано днес.

"Едното производство касае смъртта на шестима човека. Нещо много важно, нещо, което не бива да бъде политизирано по никакъв начин. И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, но и службите, вместо да имат известни угризения, че не успяха да предотвратят смъртта на тези шест човека - защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята в "Петрохан" - поставят други, политически въпроси. Големият въпрос е можеше ли това да бъде предотвратено. Темата не е политическа. Говорим за загубени шест човешки живота", коментира Демерджиев.

По думите му второто досъдебно производство касае икономическия аспект на случилото се в "Петрохан".

"Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано с име, наподобяващо името на държавна институция, и с очевидно съдействие на част от държавните институции. Всичко това ще бъде изяснено", заяви той.

Демерджиев посочи, че резултатите от експертизите трябва да помогнат да се изясни как се е стигнало до смъртта на шестимата души. По думите му по случая има значителен напредък, а всички версии трябва да бъдат проверени.

Той припомни, че две деца и един мъж са загинали на Околчица доста време след случилото се в района на "Петрохан". Според Демерджиев именно връзката между двата случая и въпросът дали е имало възможност смъртта да бъде предотвратена трябва да бъдат изяснени в рамките на разследването.

"Говорим за загубени шест човешки живота", коментира Демерджиев, като подчерта, че всички версии по случая ще бъдат проверени.

Министърът заяви, че производствата са под ръководството на прокуратурата, а амбицията е да бъдат дадени отговори на въпросите, поставени от близките на загиналите и от обществото.

"Амбицията ни е да бъдат дадени отговори на всички въпроси, които поставиха близките на загиналите, както и на въпросите, които поставя обществото", каза Демерджиев.

По информация на БНТ активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии.

МВР не изключва версията за руска връзка с взривовете в ЕМКО и дрона в Лайпциг

Министърът на вътрешните работи коментира взривовете във военните складове на "Емко". Складовете, в които станаха взривовете са на територията на област Габрово и вторият случил се взрив, е доста по-малък в сравнение от първия взрив, обясни министърът. Причините непърва ще се изясняват.

Демерджиев изтъкна, че не се подценява нито една версия, но апелират собствениците на такива обекти да повишат мерките, които вземат за охрана и сигурност Според него наличието на камери и двама пенсионирани пазачи е крайно недостатъчно спрямо продуктите, които се съхраняват в "ЕМКО".

"Следващата седмица на отдавна планирано събиране при министър-председателя ще се набележат конкретни мерки както за повишаване на охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност", каза още Демерджиев.

По думите на Демерджиев разкрития на вестници (в събота, 12 септември, германският вестник "Велт" публикува информация, че взривът, с който атентатори се опитаха да взривят с дрон украински самолет на летището в Лайпциг, е бил доставен през България. Според информацията единият от двамата заподозрени, който е отговарял за логистиката на нападението, е свързан с руското военно разузнаване ГРУ - б.р.) ще бъдат внимателно проверени, но се разчита на данни и реални доказателства, събрани от партньорски служби:

"Тази версия (за руска връзка - б.р.) не я изключваме по никакъв начин - нито по отношение на първия взрив в обект на "Емко", нито по отношение на този. Проверява се и тази версия и при втория взрив тя се проверява още по-внимателно, защото обстоятелствата са коренно различни. ... Много внимателно проверяваме всички версии, включително съпоставяме този инцидент с всички доказателства, които сме събирали при други подобни инциденти на територията и на страната, и на други държави".

МВР министърът заяви, че не може да даде съвет на президента Илияна Йотова дали да да свика Консултативен съвет по национална сигурност (КСНС) или не, но всички институции на държавата са били на мястото на инцидента. "Ще предприемем пакет от действия, за да предприемем бъдещи подобни инцидент", увери Демерджиев.

От фирма "ЕМКО" вчера определиха като саботаж взривове в склад за боеприпаси край дряновкското село Горни Върпища. В позиция до медиите от фирмата обвиниха държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 г. насам.

По темата за разкрития GPS заглушител в столичния квартал "Драгалевци" Демерджиев заяви, че вместо да се пазят тези обекти, както е било при предходни управляващи, сега "се прави необходимото да се изясни какво се случва в тях и собствениците на тези обекти да са наясно, че не стоят над закона":

"Тази разлика в подхода става ясна и в работата на други институции. Странно, че вместо да проверява данните за полетите на депутата Делян Пеевски, Сметната палата проверява и ме пита какво конкретно нарушение виждам аз в това".

Иван Демерджиев заяви, че МВР не е само в тази борба, а действа в синхрон с останалите министерства, със службите и с пълната подкрепа на министър-председателя и под неговата координация.

От начина, по който действат главният секретар на МВР и областните директори, ще зависи "дали те ще бъдат сменени в един момент, или доверието, което им се гласува, ще бъде оправдано, и тогава те нямат повод да очакват подобни действия от наша страна", заяви още министърът на вътрешните работи.

Иван Демерджиев и генералният директор на БНР Милен Митев подписаха споразумение за партньорство, с което дадоха старт на кампанията "Пътят не е за надпревара". Кампанията си поставя за цел да насърчи спазването на правилата и толерантността, както и да повиши обществената нетърпимост към проявите на рисково поведение на пътя. Журналисти от всички програми на БНР, артисти, певци и общественици са част от кампанията. Партньорството ще фокусира вниманието върху реалните последствия от погрешните решения на пътя, както и върху личната ангажираност на всеки участник в движението за предотвратяването им.

Преди дни Министерският съвет одобри План за действие с технически, организационни и нормативни мерки за ограничаване на риска от тежки пътнотранспортни произшествия и повишаване на безопасността на движението по пътищата.

Dir.bg