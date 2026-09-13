Никола Цолoв не взе точки в Гран при на Испания, провело се на уличната писта "Мадринг" в испанската столица. На трасето в близост до летище "Барахас" българската звезда на Формула 2 завърши на последното дванадесето място в класирането, като във втората половина на състезанието имаше множество технически проблеми.

Цолов започна на пета позиция на стартовата решетка, a oще във втората обиколка имаше жълти флагове, след като Куш Майни се разби в стената и това доведе до кола за сигурност на пистата, останала там до седмата обиколка.

Българския лъв влезе в бокса в четиринадесетата обиколка и излезе дванадесети, на една позиция преди основния си съперник Рафа Камара, който удари колата на нашето момче при изпреварване в 17-ата обиколка, а това донесе много главоболи за Цолов в последствие.

За нещастие на Цолов Камара взе точка, макар да бе санкциониран с 10 секунди за удар с Гьоте в 21-ата обиколка, като бразилецът навакса санкцията си.

Множеството спирания и удари доведоха до това, че пилотите не караха пълните 32 обиколки, а трябваше да финишират за време. Цолов се движеше в точките, но лошото състояние на болида не му позволи да се задържи там.

Никола имаше деформирано предно крило, а износването на гумите му го прати на дъното в заключителните моменти от надпреварата.

Разликата между Цолов, който кара за "Кампс Рейсинг" и Камара ("Инвикта Рейсинг"), вече е само 7 точки.

Българинът е водач в генералното класиране със 177 точки, а Камара е втори със 170.

По план до края на сезона остават три старта, но съществува вариант следващия кръг в Азербайджан да е последен за кампанията.

Дир.бг