Защитаващият титлата си тим на Полша записа трета поредна победа на европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния.

В мач от група "В" в София поляците надиграха с категоричното 3:0 (25:19, 25:16, 25:13) гейма състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки и без загубен гейм от началото на турнира.

На противоположния полюс са македонците, които са с три загуби от три мача и все още нямат спечелен гейм.

За Полша диагоналът Бартоломей Боладж бе най-резултатен с 13 точки, а Артур Шалпук реализира още 11 точки. За Република Северна Македония Александър Ляфтов се отчете с 6 точки.

Дир.бг