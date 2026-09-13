Лидерите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат съвместна декларация, с която ще поискат от Лондон да им даде право да проведат референдуми за излизане от състава на Обединеното кралство, пише британският в "Дейли телеграф", цитиран от БТА.

В статията на изданието срещата е описана като план на лидерите за разпадане на Обединеното кралство.

Съвместната декларация ще бъде подписана утре в уелския град Кардиф. На срещата там ще присъстват първите министри на Шотландия Джон Суини и на Уелс Рун ап Йорверт и на Северна Ирландия Мишел О'Нийл. Очаква се към тях да се присъедини и председателят на ирландската национално-републиканска партия "Шин Фейн" Лу Макдоналд.

Пред изданието Суини казва, че "За първи път в историята Шотландия, Уелс и Северна Ирландия се управляват от първи министри, които се застъпват за независимост" и споменава, че настоящият премиер Анди Бърнам може да влезе в историята като последен премиер на Обединеното кралство.

Както отбелязва вестникът, меморандумът за взаимно разбирателство, който се планира да бъде подписан в Кардиф от събралите се там лидери, ще обхваща четири области - икономика, енергетика, отношения с Европа и международната общност, както и правото на самоопределение.

В него също така ще бъде посочено, че всички настоящи административно-политически части на Великобритания трябва да станат част от ЕС - Шотландия и Уелс като нови членове, а Северна Ирландия - като част от Република Ирландия.

За планираната за утре среща стана известно ден, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп, който се срещна вчера с ирландския премиер Михол Мартин в Дъблин, заяви, че би искал да види обединението на Република Ирландия със Северна Ирландия. Това изявление беше разкритикувано от основните британски политически партии.

Дир.бг