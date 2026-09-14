Родителите на 20 деца все още не са ги записали в 1. клас за новата учебна година, която започва утре. 19 от тях чакат за III ОУ „Димитър Благоев“, 1 за II ОУ „Д-р Петър Берон“.

И в двете училища няма свободни места. Те са запълнени още на старта на електронния прием през юни.

Това стана ясно на пресконференция на заместник-кмета Даниела Савчева преди началото на учебната година.

И в двата случая на незаписаните деца има изпратени искания за разкриване на допълнителен прием до Министерството на образованието и науката. За II ОУ „Д-р Петър Берон“ се очаква отговор.

Такъв вече са получили от МОН родителите на 19 деца, които искат да се разкрие четвърта паралелка в III ОУ „Димитър Благоев“. От него става ясно, че няма законови основания за нова паралелка в училището при положение, че в района има училище със свободни места за прием в 1. клас. Това е VI ОУ „Еньо Марковски“.

Това е и становището на Община Шумен. Даниела Савчева днес разясни, че приемът в 1. клас за предстоящата учебна година се утвърждава след анализ до 30 март.

„Направен е анализ на броя на децата, които имат настоящ и постоянен адрес в района на III ОУ и VI ОУ. 188 деца са имали настоящ адрес там, 205 постоянен. 61 от децата не се намират на адресите си. На база на това и на броя на децата от предучилищните групи за III ОУ е утвърден прием от 3 паралелки в първи клас, за VI ОУ – две“, каза Савчева. Тя бе категорична, че след установените срокове и вече реализиран прием Община Шумен няма законови лостове да променя броя на паралелките в нито едно училище.

Въпреки многократните разговори с родителите, които искат да запишат децата си в III ОУ, на които им е разяснена нормативната уредба, по-голямата част от тях не са записали децата си в друго училище и дори са им купили униформи на III ОУ.

С изключение на тази ситуация, всички училища и детски градини са готови да посрещнат своите възпитаници утре за началото на учебната година.

Само две от училищата няма да са на едносменен режим тази година. Част от учениците на НУ „Илия Р. Блъсков“ ще са на две смени. На двусменен режим ще продължат да учат в СУ „Сава Доброплодни“.

Осигурени са учебници и учебни помагала за всички ученици в община Шумен, както и храна и транспорт.

„Приключени са ремонтните дейности в детските градини и училищата, а където са останали довършителни дейности, то те няма да пречат на учебния процес“, каза още Даниела Савчева.

ШУМ.БГ