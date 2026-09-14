Кремъл съобщи днес, че лидерите на Китай и Индия Си Цзинпин и Нарендра Моди са изразили пред руския президент Владимир Путин готовност да помогнат за слагане край на конфликта в Украйна и че Путин е реагирал на предложението много положително, предадоха Ройтерс и БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че разговорът се е състоял в кулоарите на срещата на върха на БРИКС в Делхи и че Русия е отворена за към усилията на всяка държава, която би могла да използва влиянието си, за да насърчи Киев да прояви "повече гъвкавост".

"Действително, по време на контактите в Делхи както председателят на КНР Си Цзинпин, така и индийският премиер Нарендра Моди проявиха жив интерес към украинския въпрос. Те изразиха готовност, ако е необходимо, страните им да изиграят роля в уреждането на конфликта и да допринесат за този процес. Президентът Путин прие това много положително", каза Песков, цитиран от ТАСС.

Прессекретарят на Путин отбеляза, че руският лидер е дал на колегите си "допълнителни разяснения за реалното положение около процеса на уреждане на конфликта, както и за действителната ситуация на фронта".

Москва казва, че е готова да възобнови мирните преговори, но даде ясно да се разбере, че иска да поеме пълен контрол над оставащите под украински контрол части от Донецка област в Източна Украйна. Киев отхвърля териториални отстъпки, отбелязва Ройтерс.

Дир.бг