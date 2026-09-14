Левски направи сериозна промяна в управленската си структура. Клубът преминава към едностепенен модел със Съвет на директорите, който заменя досегашните Надзорен и Управителен съвет.

В новия орган влизат досегашният изпълнителен директор Даниел Боримиров, бившият спортен директор на Арсенал Еду Гаспар, финансовият експерт Клаудио Праковник, инвестиционният специалист Фелипе Берлинер и финансовият директор на Gemcorp Capital Матю Чери.

Досегашният президент Наско Сираков не влезе в новия Съвет на директорите на Левски. Той ще продължи да бъде президент на "сините", но със съвещателен глас. Това беше решено на днешното Общо събрание на клуба.

Първоначално намеренията си били Сираков да бъде на "почетна длъжност "президент" със съвещателен глас по спортните въпроси". От Сдружение Левски на Левскарите обаче са направили предложение той да бъде "президент със съвещателен глас по всички въпроси в клуба". То е било прието от акционерите на клуба.

Ето какво написаха "сините" в сайта си:

"На тазгодишното общо събрание на акционерите на ПФК "Левски" АД бяха приети важни промени касаещи състава на ръководството и управленския модел на клуба.

ПФК "Левски" АД преминава към нова управленска структура - Съвет на директорите, в чийто състав се съчетават сериозен опит както от елитния световен футбол, така и от международния бизнес.

Съветът на директорите ще замени досегашния двустепенен модел от Надзорен и Управителен съвет, като ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

Тези промени са следващата стъпка в развитието на клуба. Целта им е по-ясна отчетност, по-бързи и по-ефективни решения.

Подсилен състав на Съвета

Успоредно със структурната промяна подсилваме и състава на Съвета, като обединяваме задълбочени познания във футбола, опит в международния бизнес и лидерство във финансовата и оперативната сфера.

Новият Съвет ще бъде в състав:

Даниел Боримиров

Досегашният Изпълнителен директор Даниел Боримиров запазва мястото си в Съвета на директорите. Той бе избран на поста с Решение на УС на клуба през 2023 г. В биографията си е записвал шампионски титли с "Левски", както като футболист, така и като спортен директор и висш мениджър на клуба.

Оставането на Боримиров, който също така, за известен период от време е бил и директор на ДЮШ на клуба, осигурява нужната приемственост и гарантира, че историята, идентичността и връзката на клуба с феновете ще останат в основата на бъдещото му развитие.

Еду Гаспар

Еду Гаспар е футболен ръководител с богат опит, съчетал елитна състезателна кариера с висши мениджърски позиции в едни от водещите футболни организации в света.

Бивш бразилски национал и полузащитник на "Арсенал", Еду е част от легендарните "Непобедими" - отборът, завършил сезон 2003/04 в английската Висша лига без загуба. С националния отбор на Бразилия печели Копа Америка и Купата на конфедерациите на ФИФА. След края на кариерата си се насочва към футболния мениджмънт, включително ръководни позиции в "Коринтианс" и в националния отбор на Бразилия.

През 2019 г. се присъединява към "Арсенал" като технически директор, а от 2022 г. е спортен директор на "Арсенал". През този период има ключова роля в изграждането на спортната структура, трансферната политика и състава на първия отбор, включително назначаването на Микел Артета за мениджър и привличането на редица основни футболисти.

По-късно поема поста глобален директор "Футбол" в "Нотингам Форест", където отговаря за футболните операции, селекцията и спортната стратегия в рамките на мулти-клубна структура.

Като член на Съвета на ПФК "Левски" АД, Еду ще допринесе с познания на световно ниво, международен поглед върху играта и широка мрежа от контакти в глобалния футбол. Опитът му в спортната стратегия, селекцията, развитието на таланти и организационното изграждане ще бъде важен актив за клуба по пътя към устойчива и конкурентоспособна футболна структура.

Клаудио Праковник

Клаудио Праковник има богат опит във финансовите услуги, бизнес управлението и спортната индустрия.

Понастоящем е оперативен директор за Близкия изток и главен изпълнителен директор на Imbono New Ventures в рамките на Imbono - компания от групата на Gemcorp, както и член на Съвета на директорите на Base Exchange. През 2025 г. се завръща във "Фламенго" като вицепрезидент "Финанси", след предишен трансформационен период в бразилския клуб.

Клаудио има важна роля в преобразяването на "Фламенго" по време на един от най-значимите финансови и спортни обрати в латиноамериканския футбол. По-късно е главен изпълнителен директор на Win the Game - съвместно предприятие с холдинга на BTG Pactual с фокус върху спорта, електронните спортове и развлекателната индустрия. Заемал е висши ръководни позиции в Genial Investimentos, Santander, Banco Pactual и Banco Bozano, Simonsen.

Неговият опит ще подпомогне ПФК "Левски" АД във финансовото и корпоративно управление, финансовата отчетност, търговското развитие и дългосрочния организационен растеж, като внесе и ценна практика от една от най-влиятелните футболни институции в Бразилия.

Фелипе Берлинер

Фелипе Берлинер е съосновател и ръководител на направление "Структуриране" в Gemcorp Capital, където отговаря за структурирането и изпълнението на инвестиции на развиващите се пазари.

Роден и израснал в Бразилия, Фелипе започва кариерата си като юрист в областта на капиталовите пазари, сливанията и придобиванията и проектното финансиране, след което преминава в инвестиционното банкиране. Заема висши позиции в Merrill Lynch и Goldman Sachs, като работи по финансови решения за корпорации, финансови институции и суверенни емитенти на развиващи се пазари в Субсахарска Африка, Латинска Америка, Източна Европа и Азия.

През 2014 г. съосновава Gemcorp, обединявайки задълбоченото познаване на развиващите се пазари със стриктния подход към структурирането, характерен за глобалното инвестиционно банкиране.

В ПФК "Левски" АД, Фелипе ще допринесе с опита си в стратегическите инвестиции, финансовото структуриране, корпоративното управление и развиващите се пазари, подкрепяйки клуба в изграждането на дългосрочните му финансови и търговски основи.

Матю Чери

Матю Чери е финансов директор на Gemcorp Capital, където ръководи финансовите операции на компанията и подпомага стратегическото ѝ финансово управление.

Опитът му обхваща финансовия контрол, бюджетирането, прогнозирането, анализа на резултатите, отчетността и регулаторните стандарти. Преди да се присъедини към Gemcorp през 2020 г., Матю е бил част от одиторския екип на BDO във Великобритания, а впоследствие е корпоративен финансов контрольор и ръководител "Финансово планиране и анализ" на групата.

Матю ще допринесе със сериозни познания във финансовото управление, планирането, контрола и управлението на резултатите в подкрепа на последователния стремеж на клуба към устойчива и професионално управлявана организация.

Следващата стъпка за "Левски"

Обявените днес промени са важна стъпка в развитието на ПФК "Левски" АД.

През последните месеци клубът постигна значителен напредък както на терена, така и извън него. Целта ни е да надградим постигнатото, да укрепим основите на клуба и да изградим организация, способна да се конкурира на най-високо ниво в българския и европейския футбол.

Приветстваме Еду, Клаудио, Фелипе и Матю в Съвета и очакваме с нетърпение съвместната работа с Даниел и с целия екип на "Левски" в началото на новия етап от развитието на клуба.

Убедени сме, че новата структура дава на "Левски" кадрите, познанията и основите, необходими за разгръщането на пълния му потенциал.

Така избраният Съвет на директорите, предстои да избере на свое заседание Председател и лице, на което да бъде възложено управлението на дружеството - изпълнителен директор, за които решения акционерите и привържениците на клуба ще бъдат своевременно информирани."

Дир.бг