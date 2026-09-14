Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов направи две искания за документи във връзка с петима души, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, които впоследствие са били помилвани. Първото искане е адресирано до Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а второто - до президента Илияна Йотова, съобщиха от пресцентъра на партията.

В петък лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев призова Йотова да се оттегли от президентската надпревара, защото е помилвала наркодилъра Огнян Атанасов, наричан "българския Ескобар". В неделя той изнесе нова информация, че Йотова е помилвала втори осъден за наркотици. "Освен тези два случая има общо 5 случая на помилвани, осъдени за престъпления, свързани с наркотици по чл. 354а, или за наркотрафик. 5 от общо 28 помилвани", посочи политикът.

В петък, 11 септември, "Да, България" изиска от президентството, Софийската градска прокуратура и компетентните органи документите по помилването на Огнян Атанасов. Сред тях са молбата за помилване с датата на подаване, прокурорските постановления от 2021-2022 г. с датите и основанията за прекъсване на наказанието, медицинското заключение от 2022 г., протоколът и становището на Комисията по помилването, както и указът с точната му дата и документите, обосноваващи решението.

Партията настоя тогава за максималната допустима по закон публичност, а за защитената медицинска информация поиска проверка от компетентните органи и оповестяване на заключенията в разрешения обем. Всяко ограничение на достъпа трябва да бъде конкретно обосновано, смятат от "Да, България".

На сайта на президентската институция е публикувана общодостъпна информация за помилвано в края на 2022 г. лице, без да се посочва името му съгласно Закона за защита на личните данни, заявиха в отговор от прессекретариата на държавния глава.

След няколко дни ще има повече подробности по случая с помилваното през 2022 г. лице, каза в събота президентът Илияна Йотова.

Dir.bg