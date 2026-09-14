Полски военни извадиха от Балтийско море дрон, за който предполагат, че е руски.

"До плажа в Русиново, близо до Ярославец, военните откриха и извадиха дрон от Балтийско море. Първоначалната проверка показва, че това е военен безпилотен летателен апарат с произход от Русия. Службите на място извършват дейности, свързани с обезопасяването на мястото на инцидента и изваденото оборудване", написа министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш в "Екс".

"Всички служби работят на мястото, където е открит дронът. В ход е оглед на съоръжението", каза подполковник Дариуш Розкош, говорител на главнокомандващия на Военната полиция, цитиран от tvp.info.

"Трябва да проверим колко безопасен е този самолет. Всичко трябва да бъде проверено, трябва да извършим проверка. Съоръжението ще бъде обезопасено", обясни той.

Страните от източния фланг на НАТО неведнъж са засичали дронове, навлизащи във въздушното им пространство, което засилва опасенията, че войната между Русия и Украйна може да се разпространи и извън границите на Алианса, отбелязва "Ройтерс", цитирана от БТА

Вчера руски дрон порази пътнически влак близо до украинско-полската граница, малко след като бившият британски премиер Борис Джонсън и други европейски дипломати пътуваха по същата железопътна линия.

Дир.бг