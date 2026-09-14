Левски представи всички ключови решения от проведеното Общо събрание на клуба, на което официално бе променена управленската структура в клуба.

Пред медиите застанаха мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев, вече новият почетен президент Наско Сираков, трима от членовете на Съвета на директорите в лицето на Даниел Боримиров, Едуардо Гаспар и Клаудио Праковник, адвокатът на клуба Стоимен Чакалов, както и архитект Цветан Петров.

На пресконференцията бе потвърдена публикуваната час по-рано новина, че Левски преминава от двустепенна на едностепенна форма на управление със Съвет на директорите, който заменя досегашните Надзорен и Управителен съвет.

В този Съвет на директорите не присъства името на Наско Сираков, като въпросителните бяха около бъдещата му роля.

Тя ще бъде на почетен президент и ще има съвещателни функции. Той ще дава съвети не само по спортните въпроси, но крайната дума и ключовите решения ще се взимат от Съвета на директорите.

На пресконференцията бе мажоритарният собственик Атанас Бостанджиев, който заяви:

"Искам да се обърна към всички фенове и приятели на клуба, за да благодаря за огромната подкрепа и вяра във възможностите му. Целта е една - да направим Левски на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всеки път.

Да се борим достойно за победи всяка година в турнирите на УЕФА.

Това е реалистична и амбициозна цел. Сигурен съм, че имаме всичко, което е необходимо, за да стане тази цел реалност.

Това няма да е процес за седмица или месец. Това е процес, в който клубът ще се гради и подобрява. Искаме да направим уникална спортна структура и отбор. Наистина да изкараме този отбор на световно и европейско ниво.

Това се случва с много работа. Ще има трудни моменти, но призовавам феновете да имат търпение и да подкрепят клуба. Ще направим всичко възможно, за да може тази цел да стане реалност.

Днес ще представим и първата част от инвестицията за стадиона. Левски най-накрая ще има един стадион, който сигурно ще бъден най-модерният на Балканите. Ще вдигне нивото на спорта в България, както заслужаваме всички ние".

Именно представянето на финалният проект за стадиона бе другата изключително важна тема на днешната пресконференция.

По нея основно говори архитект Цветан Петров, който потвърди, че новият стадион на Левски ще е с капацитет от 28 000 места, а целта е строителните дейности да започнат през юни 2027-а.

По повод строежа на стадиона той заяви:

"Благодаря на г-н Бостанджиев за подкрепата. Дойде и каза, че трябва да направим най-модерния стадион на Левски. Визата от Столична община е издадена. Благодаря на кмета и на всички институции, защото вървим с добро темпо. Искаме да започнем строителство през юни 2027 година.

Поканихме като партньор и консултант немска компания, имаща богат опит. Те имат опит със стадионите в Мюнхен, на Тотнъм, "Бернабеу". Разчитаме на тях в този процес.

Съгласуваме с УЕФА всички точки. Предстоят срещи, на които да обясним какви са техните изисквания, за да сме сигурни, че фундаментът е здрав. Това ще е най-модерният стадион в югоизточната част на Европа. Искаме да не е стадион за 20 мача в годината, а за 365 дни в годината. Да създадем място, на което да задържим хората във всеки ден от седмицата - не само мачове, а ежедневни изживявания.

Искаме стадионът да не е само на Левски и да носи гордо името "Георги Аспарухов", а да служи на хората и феновете с години напред.

Имаме три сценария как да работи. Ще имаме обекти, които ще работят 7 дни в седмицата - музеи, ресторанти, фен шопове, барове и всякакви други активности.

Предвидили сме пътека за бягане около стадиона. Игрище за хората отделно от тренировъчната база, която е отделен проект.

Много места за паркиране и страхотен достъп до метрото. Сектор "А" е сърцето. Тук нещата придобиват завършен вид и предстои координация с УЕФА. Залата за събития ще е с площ от над 1250 квадратни метра. Тук можем да бъдем домакини на корпоративни събития и друга представителна дейност.

По настояване на клуба преразгледахме и увеличихме капацитета на максимум. Стадинът дава възможност за около 28 000 места. Смятаме, че това отговаря на интереса и голямото желание.

Капацитетът при концерт е 38 700. Това е нещо уникално и дава база за други събития.

Наш екип с помощта на модерни технологии е проектирал така, че всяка една седалка да даде върхово изживяване. Нивата, които сме постигнали, са далеч над нивата на стадионите, с които наскоро игра Левски. Това е нещо много добро и модерно.

Във фасадата основно място заема синия пламък и буквата "Л". Използваме модерни материали, чрез които да диша обектът. Името ще е "Георги Аспарухов" и ще е гордост за жителите на този град. В обекта са вкарани около 386 метра лед банер, 250 метра медийна фасада.

Още с влизането през главния ход ни посреща фасада, която комуникира с посетителите. Ще има площад на феновете. Тук ще има огромен екран, ще предаваме важни събития.

Стадионът дава изключтелен комфорт на всички зрители. Искаме зоната да е отворена и всеки да може да се разходи. Приключихме с концептуалната фаза, предстои технически проект и скоро да ви зарадваме с разрешение на стореж.

Разглеждаме възможности за бъдещо разширяване. Заявката на собственика е да няма "страдащи места". Има възможност да бъде разширен в бъдеще, ако се разшири фенската маса".

Дир.бг