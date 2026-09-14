България победи Израел и си гарантира мястото в елиминациите на Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин.

Родният състав победи опонента си с 3:1 гейма и обрат след 23:25, 25:22, 25:15 и 25:19 в отделните части.

Така с третата си победа от първите четири мача България си гарантира място сред първите три отбора в тази група "В", от която към елиминациите ще отидат четири състава.

Едва ли изобщо е имало съмнение, че световните вицешампиони ще са част от елиминационната фаза на турнира, при това с групова фаза пред собствена публика, но все пак тази задача трябваше да бъде свършена и на теория.

Това се случи срещу скромния като класа тим на Израел, който обаче накара родния тим да се измъчи в първите два гейма.

Израелците дори спечелиха първата част с 25:23, след като родният тим изобщо не влезе добре в мача, а големият брой непредизвикани грешки и колебливият начален удар ни костваха гейма.

Вторият гейм също се развиваше доста равностойно, а най-скандалният миг в мача дойде при 19:18 в наша полза.

Тогава главният съдия отсъди грешка при посрещане на Симеон Николов, макар на пръв поглед родният национал да успя да спаси топката.

Това разгневи както публиката, така и самите волейболисти, като Алекс Николов получи жълт картон за изключително гневната си реакция, като тук отсъждането можеше и да е по-сурово, защото Алекс не сдържа своите нерви.

След няколкоминутно преразглеждане на положението в крайна сметка точката отиде в полза на Израел, но целият този хаос мотивира родният тим, който заигра така, както всички очакваха.

Перфектен край на гейма и 25:22, а тук някъде и интригата в мача приключи.

В третата част България отнесе своя опонент с 25:15, а в четвъртата го стори с 25:19

Така родният тим вече има три победи и една загуба в тази група, а пред нас са перфектните до момента отбори на Украйна с 4 от 4 и Полша с 3 от 3.

За България Европейското първенство продължава с мач срещу Полша в сряда от 19 часа, като утре поляците ще имат доста тежък мач срещу Украйна.

Dir.bg