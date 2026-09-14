Протестиращи се събраха пред сградата на Българската национална телевизия, защото са несъгласни със свалянето от ефир на единия водещ на предаването "История.BG" Георги Ангелов, което, според обновената програма, остава само с един титуляр.

Протестът е организиран в социалната мрежа по инициатива на Илиян Василев, бивш посланик в Русия по времето на правителството на Иван Костов. Демонстрацията предшестваше нов епизод на предаването, което тази вечер вече води Андрей Захариев.

"Аз Георги Ангелов не го познавах. Запознахме се по телефона след като изразих възмущение. И тъй като днес след броени минути отново ще има издание на "История.BG", затова реших да поканя хората, които най-често са в кадър в "История.BG", да покажем заедно защо е важно българските граждани да бъдат запознати с нефризирана от силните на деня история.", коментира Илиян Василев, цитиран от БНТ.

Протестиращите, сред които бяха забелязани бившият шеф на АЕЦ Георги Касчиев и Нели Куцкова, настояват всички предстоящи промени в програмната схема на обществената телевизия да се случват след обществено допитване.

"Тук не е Москва" и викове "Позор" се чуваше по мегафона, а с падането на вечерта недоволните от кадровите решения на телевизията се доближиха още повече до сградата, но пред тях има кордон от полицаи.

Настояването на протестиращите те да определят кой да води предаванията е, че БНТ не е държавна, а обществена телевизия и хората имат думата.

Темата е в медиите и социалните мрежи вече повече от седмица, след като 66-годишният Ангелов сам оповести във "Фейсбук", че е свален като водещ и редактор на предаването. Преводачът беше защитен в политически изказвания от ПП и ДБ, които обвиниха управляващите, а от своя страна премиерът Румен Радев заяви, че ПБ не се меси по никакъв начин в решенията на БНТ.

С позиция по въпроса излезе и обществената медия. Управителният съвет на БНТ категорично отхвърля всеки опит професионалното програмно решение да бъде превръщано в политически казус. Управителният съвет на БНТ уважава правото на всеки гражданин да изразява мнение за програмите на обществената телевизия.

Съществува обаче ясна граница между правото на мнение и критика и политическият натиск за промяна на конкретно програмно или кадрово решение на независима обществена медия. В позицията се допълва още, че принципът на независимостта на обществената медия е залегнал не само в българското медийно законодателство, но и в Европейския акт за свобода на медиите.

Стана ясно още, че миналата сряда на Ангелов е предложено да представи идеи за развитие на културно-образователното съдържание в програмата на обществената телевизия.

Дир.бг