През нощта ще преобладава ясно време, над Южна България с разкъсана висока облачност. Значителна ще е облачността над северозападните и североизточни райони, но само на отделни места там ще превали дъжд. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в котловините и по високите полета в западната половина на страната между 6° и 9°, в София - около 7°.

Утре облачността ще е разкъсана, значителна над северозападните райони, а след обяд над по-голямата част от страната. На отделни места, главно в планините в Западна България, ще превали дъжд. В източната половина на страната ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София - около 22°.

Над планините ще има променлива облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд, на връх Мусала - слаб сняг. Ще духа слаб и умерен вятър, предимно от изток-североизток, по високите части - от северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, по-значителни в следобедните часове. На отделни места по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Максималните температури ще бъдат между 21° и 24°. Температурата на морската вода е 23°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

НИМХ