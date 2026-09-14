Това лято 28-годишен специалист по маркетинг на дигитално съдържание събра багажа си, опакова кашоните и напусна Русия, оставяйки след себе си семейство и приятели, без да знае кога ще може да се върне.

"Много е тъжно да напуснеш Русия“, каза той в южния град Краснодар, преди да се отправи към границата с Грузия.

Като причини за заминаването си той посочи "политическата ситуация“ в Русия и усложненията, породени от ограниченията върху достъпа до интернет, налагани от властите. В противен случай "никога не бих заминал за повече от няколко месеца“, сподели той пред "Асошиейтед прес“.

Той е един от мнозината, които са напуснали страната или обмислят да го направят на фона на неотдавнашните атаки с украински дронове на руска територия и упоритите слухове за предстояща мобилизация на войски за войната, продължаваща вече четири години и половина.

Атаките през това лято предизвикаха безпрецедентна криза с горивата и нанесоха тежки удари върху процъфтяващия сектор на електронната търговия. От миналата година насам правителството се позовава на тези нападения, за да оправдае строгите ограничения върху интернет връзката.

Масовото напускане на страната далеч не е толкова мащабно, колкото през 2022 г., когато стотици хиляди избягаха още през първата година от пълномащабното нахлуване. Въпреки това организация, помагаща на граждани, бягащи в чужбина, съобщи, че през миналия месец е получила почти осем пъти повече запитвания в сравнение с месец май.

"Това не означава, че в момента по границите има огромни тълпи от хора. Но виждаме, че хората се подготвят за емиграция и проучват какви възможности съществува“, заяви Анастасия Буракова, основателка на "Ковчег“.

Руснаците обмислят живот в чужбина

Трудно е да се преценят точните цифри към момента. За разлика от 2022 г., когато множество мъже бягаха от частичната военна мобилизация, сега няма опашки на граничните пунктове, нито пък недостиг на самолетни билети за дестинации без визов режим като Армения, Грузия, Казахстан и Турция.

Много от руснаците изразяват притеснения относно влошаващата се икономика, несигурното бъдеще и ограничаването на свободите. Това са едни от доводите им заради които напускат родината си.

Украинският президент Володимир Зеленски и други официални лица в Киев заявиха, че Русия планира нова мобилизация след изборите за Държавна дума, които приключват в неделя - твърдения, които Кремъл многократно и категорично отхвърля.

Ян Словицки, координатор по въпросите на спешната помощ към организацията "Ковчег“, описа "паническа вълна“ от емиграция от средата на юли насам, свързана със страховете от мобилизация, горивната криза и ограниченията в интернет.

Дипломат, базиран в Москва също споделя за "осезаемо нарастване на обществената тревожност това лято“ и посочи "неофициални данни за по-голям от обичайното брой руснаци, пристигащи в съседните Грузия и Армения - вероятно поради опасения от нова мобилизация след изборите за Дума“.

Руският депутат Виктор Соболев заяви пред канала RTVI, че страната няма нужда от хора, които "не обичат родината си достатъчно и си тръгват заради слухове“, като добави: "Нека си вървят.“

Опит за избягване на военна служба

Специалист по маркетинг на дигитално съдържание, който се определя като пацифист, споделя, че това е бил вторият му опит за емиграция.

Той напуска Русия през 2022 г., за да избегне частичната мобилизация на 300 000 нови войници - ход, обявен от президента Владимир Путин и шокирал цялата страна.

По думите му, формално той не подлежи на военна служба в мирно време поради проблем с тазобедрената става, но е преценил, че е по-безопасно да замине, тъй като не е знаел какво да очаква от властите.

През 2022 г. някои официални лица заявиха, че такива мъже могат законно да бъдат мобилизирани, като подобна позиция заеха и някои правозащитни организации, помагащи на наборниците.

Други обаче твърдяха, че за да бъде това законно, трябва да бъде обявено военно положение. Русия не е обявявала официално война на Украйна, а Кремъл въведе военно положение единствено в четирите украински региона, които незаконно анексира през 2022 г., но не контролира напълно.

По думите му, формално той не подлежи на военна служба в мирно време поради проблем с тазобедрената става, но е преценил, че е по-безопасно да замине, тъй като не е знаел какво да очаква от властите.

Ограничена свобода

ЛГБТ активистът Даниил Неонов напусна Русия това лято след поредица от задържания и 10-дневен престой в ареста по обвинения в показване на екстремистки символи - става дума за снимка с тениска с дъга, която той публикува в социалните мрежи.

Руските власти обявиха за екстремистка организация това, което наричат ​​"международно ЛГБТ движение“, което понякога води до обвинения в административни нарушения за носене на предмети с изображение на дъга.

Неонов заяви от Ереван, че се е опасявал от образуване на наказателно дело срещу него.

Той сподели, че познава и други хора, напуснали Русия, след като са били задържани по време на събиране пред Върховния съд миналия месец в подкрепа на опозиционната партия "Яблоко“, след като съдът я извади от списъка с участници в парламентарните избори. "Яблоко“ беше единствената партия в бюлетината, която открито се противопоставяше на войната.

"Полицията дойде при тях и състави протоколи. Познавам няколко души, които също напуснаха, след като бяха задържани. Искам да кажа, че не съм единственият“, каза Неонов.

Днес.бг