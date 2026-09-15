Отборът на „Шумен“ победи „Черно море“ с 89:65 в контрола, която се изигра в „Арена Шумен“. И за двата тима това бе първа проверка преди старта на шампионата в националната баскетболна лига.

Домакините показаха колебание в играта в началните минути, но след това взеха предимство в резултата и не го изпуснаха до края на мача.

Във втората четвърт шуменци натрупаха двуцифрена разлика и на полувремето поведоха с 49:33. През второто полувреме домакините направиха победата си още по-категорична, а треньорът Росен Барчовски пусна в игра и баскетболисти от юношеската формация.

Следващата контрола на „Шумен“ е на 16 септември, когато отборът приема „Ямбол“ в „Арена Шумен“ от 18,30 часа.

ШУМ.БГ