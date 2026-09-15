Министърът на военновъздушните сили Трой Майнк обяви, че САЩ имат оръжия, разположени в земната орбита. Това е първото публично признание за способност, за която отдавна се предполага, че съществува след десетилетия дебати относно милитаризирането на космоса, отбелязва ABC News.

"Днес ние продължаваме да гарантираме, че оставаме готови да посрещнем предизвикателствата на променящите се заплахи, където и да съществуват те. Ето защо Съединените щати вече разполагат с оръжия за контрол на космоса в орбита, способни да защитават Съвместните сили от враждебни действия на противника", каза Майнк на конференцията "Въздух, космос и кибернетика", цитиран от американската телевизия, която нарича заявлението "сурово предупреждение към Китай и Русия".

"Тези възможности могат да бъдат използвани за офанзивни и отбранителни цели по указание на бойните командвания - e казал говорител на Космическите сили пред ABC News - САЩ предупреждават за руски и китайски оръжейни тестове и операционализация от 2007 г. насам. Поради техните действия вече не е въпрос, че космосът е поле за водене на военни действия. Отворената комуникация засилва възпирането, предотвратява грешките на противника и нормализира космическите операции наред с другите служби."

Американската медия посочва, че експерти по национална сигурност и служители по отбраната отдавна предупреждават как земната орбита може да стане оспорвана, тъй като противници на САЩ се опитват да деактивират или унищожат сателити, които предоставят на войските GPS, комуникации, разузнавателна информация и данни за насочване. Подобни атаки биха могли също да нарушат гражданските комуникации и други системи, критични за световната икономика.

Не е ясно какви оръжия са разположили САЩ в орбита или от колко време са разположени, отбелязва ABC News и изрежда, че космическите оръжия могат да включват кибер оръжия или лазери. Те могат да включват и сателити, построени да се сблъскват с други.

Кинетичен конфликт в космоса може да създаде и трайни опасности в орбита, предупреждава американската телевизия, като посочва, че унищожените спътници могат да произвеждат отломки, движещи се с изключително високи скорости, увеличавайки риска от сблъсъци и затруднявайки безопасното изстрелване и експлоатация на космически кораби.

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