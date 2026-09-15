Двама мъже са задържани за притежание на наркотици. Те са проверени в хода на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления с наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР.

Малко преди 09,00 часа вчера криминалисти от областната дирекция в Шумен извършили проверка на 19-годишен с адрес в село Салманово. В жилището му са намерени две вейп устройства и течност за тях. Задържан е за срок до 24 часа в полицейското управление в града.

Час по-късно служители на РУ- Шумен извършили проверка по получен оперативен сигнал, че мъж от града държи наркотици. В жилище, обитавано от 30-годишен местен жител са намерени и иззети около 3 г бяло кристалобразно вещество и три розови с неправилна форма таблетки. Иззети са и предстои да бъдат изследвани. Мъжът е задържан за срок до 24 часа в РУ- Шумен.

По двата случая за престъпление по чл. 354 А ал. 3 т. 1 т. 1 от НК са образувани досъдебни производства.

ШУМ.БГ