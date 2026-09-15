Опит за грабеж на банкомати в банков клон е осъществен в столицата, в квартал "Овча купел", съобщи Нова телевизия.

Неизвестни извършители са разбили стъкло на банката, за да проникнат в офиса, където са били инсталирани устройствата, уточни БТА, като се позова на информация от СДВР.

Банковият клон се намира на бул. "Монтевидео".

На мястото на опита за взлом са изпратени екипи на СДВР.

От полицията потвърдиха, че е установена намеса в два банкомата.

В процес на изясняване е дали от устройствата са откраднати пари и каква е евентуално липсващата сума.

Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая.

Дир.бг