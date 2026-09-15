Електронните знаци по пътищата, чието поставяне е заложено в новия правителствен план за пътна безопасност, ще показват кой нарушава правилата, обяви транспортният министър Георги Пеев.

"Информацията ще отива към системата и ще показва на полицаите кой да бъде спрян и така те ще спират конкретните нарушители, а не кампанийно - както до момента", обясни Пеев пред "Нова телевизия". Той допълни, че информацията от тази система ще бъде подавана и към НАП и Агенция "Митници".

"Когато системата отчете, че нарушителят е на определено място, ще му бъде връчен фиш веднага, който ще има електронен печат. Всичко ще бъде дигитално, без да има човешка намеса. Така ще се избегне невръчването на фишове", поясни Пеев.

В публикувания вчера от министерството план е записано "събиране на реални данни за пътната обстановка и използване на електронни знаци с променливо съдържание (VMS) и метеостанции" с цел "ранно предупреждение при промяна в условията за шофиране и реакция: отклоняване, пренасочване (реверсиране) или спиране на трафика; въвеждане на временни скоростни ограничения или забрани за изпреварване и др."

Министърът обяви още, че се предвижда да се увеличат участъците с измерване на средна скорост.

Предстои дълбока и сериозна реформа в пътната безопасност. Няма да се създава мегаструктура, а се съсредоточаваме върху мерките, увери той.

"На пътя ще командва МВР, а дигиталното ядро, което ще се направи, ще бъде в Транспортното министерство. В момента редица структури имат технически средства за проследяване. Идеята е информацията да бъде събрана на едно място - да се обработва, да се създадат "рискови профили" и на базата на тях информацията да тече към необходимите институции", обясни Пеев.

Дир.бг