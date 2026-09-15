Варненският апелативен съд (ВАП) присъди 20 години лишаване от свобода на Айдън Х., който е подсъдим за убийството на приятелката си. Втората инстанция измени съдебния акт на Шуменския окръжен съд, който даде доживотен затвор на Айдън.

Присъдата на ШОС е обжалвана от защитата.

Това съобщиха от пресцентъра на ВАП.

„Без да омаловажава тежестта на реализираната от подсъдимия престъпна дейност втората инстанция стигна до извода, че спрямо дееца е възможно упражняването на наказателна репресия чрез такова наказание, което да може да го превъзпита, което е една от целите на закона. В случая не е наложително Айдън Х. да бъде изолиран в пенетенциарно заведение до края на живота си, а с максималният срок за лишаване от свобода. Ето защо Апелативният съд намери наказанието „доживотен затвор“ за несправедливо тежко и необосновано, а искането на жалбоподателя за намаляването му - за основателно“ се посочва в решението на Варненския съд.

Подсъдимият трябва да заплати на гражданските ищци – наследници на починалата общо 485 727 евро.

Решението не е окончателно и подлежи на касационен контрол от ВКС.

Припомняме, че 32-годишният мъж бе признат за виновен в това, че на 8 септември 2024 г. в Шумен умишлено удудши 29-годишната Сибелджан С., като деянието е извършено по особено мъчителен начин за жертвата.

ШУМ.БГ