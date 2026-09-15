Американските изпълнителни директори на петролни компании месеци наред предупреждаваха, че продължителното затваряне на Ормузкия пролив неизбежно ще предизвика криза за горива. Сега те заявяват, че тя вече е настъпила, пише "Уолстрийт Джърнъл".

Търговските запаси от горива по света намаляват вече повече от шест месеца, а стратегическите запаси от суров петрол почти не могат да бъдат изтеглени повече. Атаките от миналата седмица спряха ключов нефтопровод в Саудитска Арабия, който заобикаляше пролива, и оставиха блокирани поне 2,5 милиона барела дневно от и без това стегнатия световен пазар на петрол, според оценки на анализатори.

"Всички тези механизми помогнаха да се смекчи рискът за цените и доставките", заяви изпълнителният директор на Chevron Майк Уърт на енергийна конференция в Остин, Тексас. "Те до голяма степен вече са изчерпани и нямаме почти никакви буфери в системата, каквито имахме, когато (войната в Близкия изток) започна."

"Трудно е да си представим сценарий, в който цените бързо да омекнат. Смятам, че рисковете остават във възходяща посока през следващите няколко месеца", добави Уърт.

Цените на дизела в САЩ достигнаха рекордни нива от около 6,20-6,23 долара за галон, а бензинът, който по-рано през лятото беше паднал под 4 долара, се върна към около 4,30-4,32 долара за галон. Американският суров петрол се повиши с около 19% през последните три седмици и се търгува близо до 101 долара за барел на фона на засилващите се атаки в Близкия изток.

Администрацията на Тръмп продължава да описва смущенията като временни. Вътрешният министър Дъг Бъргъм посочва плановете за увеличаване на производството на петрол във Венецуела и разширяване на рафинерийния капацитет в САЩ като основни лостове за облекчаване на цените. Той отхвърля и спекулациите за евентуална временна забрана на износа на рафинирани продукти от САЩ, като твърди, че това няма да помогне съществено на вътрешните цени.

Някои енергийни изпълнителни директори и съветници обаче са все по-тревожни, тъй като конфликтът отново ескалира през последните седмици. Кораби и енергийна инфраструктура са атакувани и от двете страни. Китай също допринася за затягането на световните доставки, като възобнови по-големи покупки от международни доставчици, след като месеци наред разчиташе на собствените си запаси за почти половината от дневното си потребление.

Според енергийни съветници, цитирани в репортажа, инвеститорите се готвят за това, че смущенията ще продължат далеч отвъд евентуалните ноемврийски междинни избори в САЩ, което поддържа както пазарите на суров петрол, така и тези на рафинирани продукти в напрежение.

Дир.бг