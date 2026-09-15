Арина Сабаленка не успя да защити титлата си от US Open, отстъпвайки на Елена Рибакина във финала в Ню Йорк, след като е предишните две издания на турнира стигаше до титлата.

Казахстанската ѝ съперничка обаче се оказа прекалено силна тази година и заслужено стигна до първия си триумф в Откритото първенство на САЩ. Сабаленка успя да вземе един сет, но не и да направи нещо повече, а на моменти във финалния мач в Ню Йорк не успяваше да сдържи разочарованието и яростта си.

Вече бившата №1 в света многократно пращаше топката извън корта, а при една от паузите в мача счупи ракетата си и напсува един от телевизионните оператори, а това ѝ донесе финансова глоба.

Сабаленка бе глобена със $7500 заради невъздържаното си поведени.

Рибакина поведе в подреждането на WTA, след като в предишните 99 седмици неизменно начело на ранглистата бе Сабаленка, която нямаше да запази лидерската позиция дори при триумф в Ню Йорк.

Taка след като в предишните три години тя неизменно печелеше поне по един турнир от Големия шлем, сега изпраща нулева година.

Дир.бг