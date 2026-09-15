Китай въведе нови мащабни ограничения върху пътуванията на китайски граждани в чужбина. Мерките влизат в сила от днес и са част от усилията на президента Си Дзинпин да защити държавни тайни, напреднали технологии и висококвалифицирани кадри, съобщава "Файненшъл Таймс".

Регламентът формализира постепенно наложените през последните години ограничения върху чуждестранните пътувания на средни и висши държавни служители, партийни кадри и служители в държавни предприятия. Според анализатори и експерти по имиграция мерките ще обхванат и частни граждани, работещи в чувствителни области.

Нарушителите на новите правила могат да бъдат глобени тежко и да получат забрана за напускане на страната - от три месеца до неограничен период от време.

Анализатори отбелязват, че законът връща Китай по-близо до десетилетията на забрана за чуждестранни пътувания от епохата на Мао. Тези ограничения бяха облекчени едва когато Пекин се отвори към търговията.

Премиерът Ли Цян подписа указа през юли. Държавният съвет, който той ръководи, заяви тогава, че регламентът стандартизира процедурите за влизане и излизане и цели да "защити националния суверенитет, сигурността и интересите на развитието".

Ключова разпоредба позволява на държавните органи да забранят напускането на страната на китайски гражданин, ако той "нарушава разпоредбите за експортен контрол или за внос и износ на технологии по начин, който може да застраши националната индустриална или технологична сигурност". Нарушенията на експортния контрол вече са изрично обвързани със забрани за напускане.

За граждани, които в чужбина извършат незаконни или престъпни действия, застрашаващи националната сигурност или интереси на Китай, и след това се върнат, е предвидена забрана за напускане от шест месеца до три години.

Граничните служители вече са задължени да съветват китайските граждани да не пътуват до държави и региони, определени като "високорискови".

Според експерти мерките надхвърлят ограничаването на движението - те помагат да се задържат както хората, така и капиталът по-здраво в сферата на контрол на партията-държава. Правилата засягат особено силно технологичния сектор (полупроводници, изкуствен интелект и др.), както и заможни семейства и специалисти, които биха могли да изнесат капитал или ноу-хау. Критиките посочват, че новият режим дава на властите по-голяма свобода на преценка и превръща предишни спорадични практики в постоянна правна рамка.

Дир.бг