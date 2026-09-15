Магистралите, вече започнати да се строят, няма да се дават на концесия, а само новите. Така в бъдеще за пътуване по "Струма" и "Хемус" евентуално ще има символична такса, но публично-частно партньорство се планира само при градежа на новите - "Черно море", магистрала Рила", която трябва да свърже "Струма" с "Тракия", както и при тунела под Петрохан. Това заяви пред строителния бранш премиерът Румен Радев при представянето на новия подход при изграждането на транспортната инфраструктура на страната, което се състоя в Гранитната зала на МС. Пред строителния бизнес заедно с премиера визията си за развитието на транспортната инфраструктура представиха и министрите на транспорта, на регионалното развитие и на екологията.

Радев обясни и защо подходът е такъв - тези обекти са започнати да се изграждат с публични средства и гражданите са участвали във финансирането им.

"Искам да разсея внушения, че ще даваме магистралите на концесия. Искам ясно да заявя - там ,където всеки българин е платил с публични средства, говорим с "Тракия", "Хемус", "Марица", пътя от Видин до Ботевград, "Струма" - тук изобщо не говорим за концесия. Но, там, където нямаме проектна готовност, ще го правим с концесиониране, за да постигнем бърз и качествен резултат", обясни премиерът.

Целта на управляващите с отдаването на концесии на бъдещите магистрали да се освободи ресурс за сфери, където водеща е държавата - като спорта, образованието, например. По думите му, ако разчитаме на бюджетни средства само, за да изградим транспортната ни свързаност, ще ни трябват 50 г., а с отдаване на концесия ще постигнем скорост, изтъкна Радев.

Той подчерта, че "концесия" се е превърнала в мръсна дума, а това не е така, защото у нас има и немалко добри примери на публично-частно партньорство пи летища и пристанища.

В същото време Радев поиска от строителните фирми качество и бързина, ако смятат да си партнират с държавата.

От своя страна премиерът гарантира пред строителите, че няма да се прилагат стари практики с изнудване на фирмите.

"От вас ще искаме само едно - спазване на сроковете, бързина и качество. Ако някой преди е искал и нещо друго от вас, под друга форма, тези времена свършиха. Аз искам бизнесът да е спокоен, да работи качествено. Ако някой ви поиска нещо, имаме горещ телефон, намерете начин да стигнете до мен. Ще бъдем безкомпромисни, ако някой си позволи стари практики спрямо строителния бранш", заяви на срещата в Гранитната зала на МС Радев заедно с министрите на транспорта, околната среда и регионалното развитие.

Той предупреди бранша също, че ще бъде повишен контролът на процедурите и материалите, които се влагат за строителството на пътищата.

Радев призова да "измием този образ, че в България се строи некачествено", когато под обръщането на асфалта се показва прах. "Ние трябва да излезем от този образ - и строителите, и държавата. Всеки да си прецени - ако ще играе за обществена поръчка, бързина и качество", подчерта министър-председателят.

Премиерът посочи, че досега нашата страна не се е възползвала от географското си местоположение и затова в момента правителството работи активно с ЕК за транспортен коридор от държавите от Персийския залив, през Турция към България и оттам към Европа. Одрин - Лесово - Ямбол втора жп линия и това е вече приоритет на ЕК, България очаква евросредства по този проект.

Министърът на транспорта Георги Пеев коментира, че ние сме на кръстопът в множество транспортни коридори и можем да бъдем вратата между Азия и Европа, особено на фона на стратегическото споразумение между Турция и Саудитска Арабия. Пеев съобщи, че в жп сектора за цели 453 км няма дори предпроектна готовност, а премиерът обобщи, че именно това е най-голямата ни слабост по отношение на всички инфраструктурни проекти.

"България няма проекти. Няма как да се съберем и кажем - от утре започваме да строим всички магистрали. Големите инфраструктурни проекти почти са спрели", обобщи регионалният министър Иван Шишков."Съвсем скоро връщаме строителите на строителните площадки на "Хемус", увери той и посочи, че занапред ще правим ударно и по най-бързия начин проектирането.

Министърката на околната среда и водите Росица Карамфилова добави, че що се отнася до ОВОС, то според анализите на нейното ведомство е напълно постижимо при по-добра организация сроковете за оценката на въздействие да се редуцират с над 3 месеца и то без да се прави компромис с отслабване на екозащитата.

Дир.бг