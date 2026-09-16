Неистинска банкнота с номинал 500 евро е намерена и иззета от частен дом в село Хърсово, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Проверката в жилище на 36-годишна жена от селото е извършена вчера от служители на Районното управление в Каолиново.

Тя е станала след сигнал, че жената се опитала да плати сметка в търговски обект с фалшивата банкнота. В хода на проверката банкнотата е намерена и предстои да бъде изследвана.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 244, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1 от Наказателния кодекс.

ШУМ.БГ