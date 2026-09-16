Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен осъди агресивната войната на Русия срещу Украйна в речта си за състоянието на Европейския съюз пред Европейския парламент в Страсбург.

Фон дер Лайен обърна внимание на инцидентите, случили се през последните няколко седмици.

"Не трябва да си правим илюзии за това, което се случва тук: хибридните заплахи, пред които е изправена Европа, стават все по-малко хибридни и все по-малко заплахи, заяви председателката на ЕК.

"Кибератаки или саботаж, палежи или нахлувания във въздушното пространство с дронове. Те се засилват с всеки изминал ден. Затова, с повишаването на нивото на заплаха, трябва да се повиши и готовността на Европа", допълни тя.

Фон дер Лайен заяви, че заедно с върховния представител на ЕС по въпросите на външната политиката и сигурността Кая Калас ще предложи нова европейска стратегия за сигурност.

"Вече разполагаме с много инструменти. И засилваме сътрудничеството си с НАТО. Но нашата доктрина, нашите институции и процесът ни на вземане на решения не са успели да се адаптират към новата реалност. Нашите системи са създадени за един различен свят. Те се основават на добронамерени опити за постигане на консенсус и компромис. Но трябва да преценим дали те все още отговарят на целта си", уточни тя.

"Смятам, че е време за собствен, европейски, "член 4" или за Протокол за извънредна сигурност. Когато той бъде задействан от държава членка, всички държави членки ще се съберат, за да координират европейския отговор, да предотвратят по-нататъшна ескалация и да смекчат последиците", заяви Фон дер Лайен.

Председателката на ЕК подчерта, че трябва да се отиде дори по-далеч. Тя уточни, че отдавна бива обсъждан формат на лидерите, фокусиран върху сигурността на нашия континент, с участието на партньори като Украйна, Обединеното кралство, Норвегия, Канада и други.

"Сега това е още по-наложително, като се имат предвид характерът и мащабът на съществуващите рискове. Ето защо ще изложим нашите идеи за превръщането на Европейския съвет за сигурност в реалност. Неотложността е ясна. А принципът е прост: сигурността на Европа е неделима".

БТА