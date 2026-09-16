Кметското ръководство на Шумен е взело решение да се отложи за неопределено време провеждането на 11-я Карнавал на плодородието. Причината е липсата на осигурено финансиране, поради неприемането на бюджета на Общината за 2026 година.

Това стана ясно на извънредна пресконференция на зам.-кмета по култура и образования Даниела Савчева.

Карнавалът бе насрочен за дните между 2 и 4 октомври.

„Не се ангажираме с нова дата, възможно е да остане и за догодина. На този етап не може да поемем ангажимент“, каза Савчева. Тя обясни, че карнавалът е планирано да струва около 50 хил. евро, но тази сума не е налична, тъй като Общината не може да харчи месечно повече от 1/12 от миналогодишния бюджет.

Под риск е и провеждането на биеналето по скулптура, което е насрочено да започне на 9 октомври. Сумата за него е 17 хил. евро и от кметството все още се надяват то да се проведе.

Припомняме, че за участие в Карнавала заявки бяха подали 28 групи от читалища, училища, детски градини и самодейни състави. В рамките на карнавала трябваше да се проведе дефиле по главната улица на Шумен и кулинарна изложба базар.

ШУМ.БГ