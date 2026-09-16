Кметското ръководство на Шумен е взело решение да се отложи за неопределено време провеждането на 11-я Карнавал на плодородието. Причината е липсата на осигурено финансиране, поради неприемането на бюджета на Общината за 2026 година.
Това стана ясно на извънредна пресконференция на зам.-кмета по култура и образования Даниела Савчева.
Карнавалът бе насрочен за дните между 2 и 4 октомври.
„Не се ангажираме с нова дата, възможно е да остане и за догодина. На този етап не може да поемем ангажимент“, каза Савчева. Тя обясни, че карнавалът е планирано да струва около 50 хил. евро, но тази сума не е налична, тъй като Общината не може да харчи месечно повече от 1/12 от миналогодишния бюджет.
Под риск е и провеждането на биеналето по скулптура, което е насрочено да започне на 9 октомври. Сумата за него е 17 хил. евро и от кметството все още се надяват то да се проведе.
Припомняме, че за участие в Карнавала заявки бяха подали 28 групи от читалища, училища, детски градини и самодейни състави. В рамките на карнавала трябваше да се проведе дефиле по главната улица на Шумен и кулинарна изложба базар.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Некадърници.
Засрамете се СЪВЕТНИЦИ
Общинските съветници като БЛОКИРАТ БЮДЖЕТА явно така ще е до следващите избори.
Жалко за хората.
Анонимен
По добре. Иначе пари изхарчени на вятъра за глупости.
бербериа при бенин
не мисла че трябва да има подобен карнавал . али с кларинета ще направи по голям купон от карнавала.
Минчо
Да го платят кмета и заместниците му,най-големите крадци на града.50 000 евро,не се излагайте,бе...
Реалност
90 % от общинските съветници ни са хора с ментални проблеми
Анонимен
Ами такива си ги избрахте. Общинските съветници не са приели бюджета за тази година (а вече сме септември) и затова няма финансиране и става така, че не може да се проведат мероприятията. Другият път пак за тях гласувайте.
Анонимен
Кметът и заместниците му са с вързани ръце и нямат вина за положението. Платете вие, които избрахте тези общински съветници.
ШУМ.БГ
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