Община Шумен изготвя доклад относно ситуацията в III ОУ „Димитър Благоев“, който ще бъде изпратен до Министерството на образованието и науката.
Това каза на пресконференция заместник-кметът на Община Шумен Даниела Савчева.
Припомняме, че директорката на Трето основно училище „Димитър Благоев“ Марияна Йорданова издаде заповед, с която извън утвърдения план-прием разкрива допълнителна четвърта паралелка с 19 деца в 1. клас.
„В доклада ще посочим всички факти, обстоятелства и ще искаме от МОН да се произнесе относно действията на директорката на училището“, заяви Савчева.
Тя допълни, че едва вчера в 16,00 часа по електронна поща в Общината е дошла заповедта на директорката.
Даниела Савчева пое ангажимент, когато в Общината има отговор от МОН, той да бъде предоставен на медиите.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Браво на общината!!! Не мога да повярвам, че най - сетне се отстояват позиции и се настоява да се спазва закона, без значение кой на кой е човек.
Анонимен
Хайде пак прехвърляне към следваща институция,а тая местната за какво е,нали на място да се решават проблемите,а това изобщо не е и проблем,просто се прехвърля една паралелка,възможности има,стига с това редене на пасианси,така останахме и без читаво образование,закриха се дпециализирани болници в града с почти 100 годишни традиции,сега търчим до Варна и из цяла БГ,а един изперкал ще прави жилища
Анонимен
за специалисти,вижте резултатите на училищата и после си правете аритметикато по запълването на дефицит,пък и изобщо защо се тия регионални,да са пощенска кутия ли,същото щеше да си го свърши и директорката,но......шапката/йерархията/,заплатката!
Анонимен
Общината не смее да я пипне тази директорка. Нали общината, руо и директорите на училищата са оплетени като свински черва.
шуменец
Защо трябва да се правят още паралалки за 1 клас, когато има достатъчно свободни места по квартали в Трайкото и в 6-тото? Паралелките се планират по райони, редно е ние балгърановци да пращаме децата си в Трайкото, за да се развива образуванието в квартала ни. А и това ще намали проблема с трафика и задръстването, когато сутрин тукашни родители минават целия град за да стигнат до Савата например.
Анонимен
Пратете си вашите деца в кварталите
Анонимен
Съгласно Наредба 10 на МОН за организация на дейностите в училищното образование, училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март.
Вчера беше 15 септември.
Хубав, лош, законът трябва да се спазва. Всичко друго води до анархия.
Анонимен
Никой не прехвърля топката. Общината си свърши рсботата. Устоя на капризите и фасоните на един директор, при предното ръководство, това не се случваше, затова има изненадани. Министъра е на ход, той е работодател на директорите на училища.
Анонимен учиник
ава, йелати у трайкуту, ва! найти ли кой убау! то сичкуту училущу йе убаф, ама трайкуту баш, ептен, най-убауту, ки ...