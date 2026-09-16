Община Шумен изготвя доклад относно ситуацията в III ОУ „Димитър Благоев“, който ще бъде изпратен до Министерството на образованието и науката.

Това каза на пресконференция заместник-кметът на Община Шумен Даниела Савчева.

Припомняме, че директорката на Трето основно училище „Димитър Благоев“ Марияна Йорданова издаде заповед, с която извън утвърдения план-прием разкрива допълнителна четвърта паралелка с 19 деца в 1. клас.

„В доклада ще посочим всички факти, обстоятелства и ще искаме от МОН да се произнесе относно действията на директорката на училището“, заяви Савчева.

Тя допълни, че едва вчера в 16,00 часа по електронна поща в Общината е дошла заповедта на директорката.

Даниела Савчева пое ангажимент, когато в Общината има отговор от МОН, той да бъде предоставен на медиите.

ШУМ.БГ