Директорката на Трето основно училище „Димитър Благоев“ Марияна Йорданова е издала заповед, с която разкрива четвърта паралелка за прием в 1. клас.
Заповедта е от вчера 14 септември и е публикувана на сайта на училището.
Така в тази допълнителна паралелка директорката приема 19-те деца, чиито родители настояват те да учат в това училище и не ги записаха в друго.
Припомняме, че от МОН и от Община Шумен заявиха, че след утвърдения през март тази година план за прием в 1. клас, разкриването на нова паралелка, извън утвърдените за дадено училище, е неправомерно.
В приема за учебната 2026/2027 г. за III ОУ „Димитър Благоев“ има три паралелки за първокласници.
ШУМ.БГ
Коментари
Анонимен
Парите следват ученика.
Анонимен
Да, всичко е за пари
Анонимен
Оставка! Тази директорка прекали
Анонимен
Защо, нали всички са доволни!? И за училището ще има пари, и децата са вече уредени в него, чиста работа!
Анонимен
Е, браво бе, то затова държавата ни е на този хал, всеки си прави каквото си иска. Щом една обикновена директорка се мисли за над МОН и Община Шумен, то образованието няма нужда от МИНИСТРЕСТВО.
Анонимен
Значи от първи клас ги учат, че законите не важат с еднаква сила за всички!
Анонимен
Тази допълнителна паралелка не е утвърдена в план-приема и съответно за нея няма осигурено финансиране. Интересно е какво ще последва.
Анонимен
"Анонимен15.09.2026 14:43
Оставка! Тази директорка прекали"
Не оставка, уволнение без право да заема ръководна и педагогическа длъжност с години.
Анонимен
Може родителите на 19-те деца да я финансират.