Директорката на Трето основно училище „Димитър Благоев“ Марияна Йорданова е издала заповед, с която разкрива четвърта паралелка за прием в 1. клас.

Заповедта е от вчера 14 септември и е публикувана на сайта на училището.

Така в тази допълнителна паралелка директорката приема 19-те деца, чиито родители настояват те да учат в това училище и не ги записаха в друго.

Припомняме, че от МОН и от Община Шумен заявиха, че след утвърдения през март тази година план за прием в 1. клас, разкриването на нова паралелка, извън утвърдените за дадено училище, е неправомерно.

В приема за учебната 2026/2027 г. за III ОУ „Димитър Благоев“ има три паралелки за първокласници.

ШУМ.БГ