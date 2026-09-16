Антон Титов и Александър Спиров са националните рали шампиони на България за сезон 2026. Екипажът на „Астра Рейсинг“ завърши сезона на първо място в генералното класиране с актив от 91 точки, съобщи Автомобилната федерация на България.

Второто място в националното първенство е за екипажа от Шумен Мартин Сурилов и Ханко Юриев, които имат 70 точки.

Решаващо за крайното класиране се оказа последното състезание за сезона, което бе рали „ДЕТ“ в Гърция. В него Сурилов и Юриев не успяха да завършат. Те отпаднаха в началото на надпреварата заради технически проблем.

Гръцкото рали на асфалт, което бе трети кръг от шампионата на България, бе спечелено от Титов и Спиров. Те взеха максималните 35 точки и изпревариха Сурилов/Юриев, които бяха лидери в класирането след двата кръга в Дряново и Пампорово.

И двата екипажа караха на трите състезания от тазгодишния шампионат, като шуменският взе победите в рали „Дряново“ и рали „Пампорово“. На тези стартове Титов/Спиров бяха втори.

Трети в крайното класиране в рали шампионата на България са Петър Йорданов и Любка Йорданова с 60 точки.

ШУМ.БГ