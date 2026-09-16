Балерините от школата за класически танци при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ в Шумен се завърнаха с престижни отличия от международен форум в Сърбия, съобщиха оттам.

Там съставът взе участие в Първия международен професионален проект DANCEWAY PRO© STAGE 2026. В рамките на пет дни младите шуменски таланти Мая, Данелия, Магдалена, Йоана и Александра преминаха през интензивни мастър класове по класически, джаз и контемпорари танц с водещи световни хореографи.

Кулминация на форума бе Grand Gala концертът на сцената на Летния театър „Врело“ в Соко баня.

Школата се представи впечатляващо с четири хореографии, включително соловото изпълнение „Фрида“ на Мая. Всички момичета бяха удостоени с медали и дипломи за отличното си представяне.

Огромно признание получиха и ръководителите на школата – Светла Денчева и Юлия Николова, които бяха отличени с купа и дипломи за „Най-добри хореографи на годината“ в направление класически танц.

ШУМ.БГ