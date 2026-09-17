Президентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че ако Европейският съюз позволи на Канада да стане асоцииран член на блока, това може да бъде разглеждано от Вашингтон като "враждебен акт", предаде Асошиейтед прес.

Реакцията му дойде само часове след като председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред Европейския парламент в Страсбург, че иска да отвори възможност Канада да стане първата "асоциирана държава членка" на Европейския съюз.

Същевременно Тръмп заплаши да отвърне на подобен ход чрез налагане на допълнителни мита върху блока.

АП отбелязва, че Тръмп обвърза заплахата си с "намеренията" на европейските лидери, заявявайки: "Ако намеренията са добри - добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа".

Той също така допусна възможността САЩ да преустановят търговията с Европа в определени сектори.

Тръмп определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като "смехотворна" и нарече северноамериканския си съсед "ужасен търговски партньор". Изявленията му идват на фона на силно влошените търговски отношения между Вашингтон и Отава.

Фон дер Лайен представи идеята като част от стремежа на Европа да изгради по-тесни отношения с демократични партньори извън ЕС в условията на нарастващо геополитическо и икономическо напрежение. По думите ѝ ЕС и Канада споделят сходни позиции по редица въпроси - от изкуствения интелект и климатичните промени до Арктика и геополитиката. Тя посочи също сътрудничеството между двете страни по отношение на Украйна, отбраната, критичните суровини и веригите за доставки.

Фон дер Лайен заяви, че отношенията между Европа и Канада трябва да бъдат издигнати "на възможно най-високо ниво". Според европейски представители целта е да бъде създадена форма на партньорство, която досега не е съществувала.

Засега обаче няма ясно определение как точно би изглеждало "асоциираното членство". Не е решено дали Канада би получила достъп до части от единния пазар, какви правила на ЕС би трябвало да прилага и дали подобен статут би дал на канадските граждани права, сравними с тези на гражданите на държавите членки. Ройтерс отбелязва, че идеята е предизвикала въпроси сред европейски дипломати именно заради липсата на яснота какво би означавал новият статут.

В момента в договорите на Европейския съюз не е предвиден статут на "асоцииран член", въпреки че през годините в ЕС са обсъждани различни варианти за подобна форма на членство. Съвсем наскоро Германия предложи Украйна да получи такъв статут като междинен етап по пътя към пълноправното ѝ членство, но предложението не получи достатъчно подкрепа, тъй като някои столици от ЕС се противопоставиха на идеята.

Предстои Карни днес да се обърне към Европейския парламент, а следващата среща на върха ЕС-Канада е планирана за 29 и 30 октомври в Монреал.

Дир.бг