Средата на септември традиционно бележи ново начало – децата се връщат в класните стаи, а възрастните се настройват отново на работна вълна след летните отпуски. В забързаното ежедневие често посягаме към най-лесното решение за обяд: купуването на готова храна навън. Истината обаче е, че този навик неусетно, но сигурно "изяжда" огромна част от семейния ни бюджет.

Вместо да се тревожим за сметките накрая на месеца, можем да превърнем обяда от вкъщи в нещо повече от акт на грижа – това е най-лесната рецепта за спестяване, която всяко домакинство може да приложи.

Ако ежедневно приготвяте обяда на детето си и вашия собствен от вкъщи, можете да спестите значително. А най-хубавото е, че с правилното планиране и умно пазаруване, кутиите за обяд могат да бъдат изключително вкусни и разнообразни.

Вкусни идеи за кутията: От любимия сандвич до нещо различно

Тайната се крие в комбинирането на качествени базови продукти на трайно ниски цени (каквито има в селекцията на Lidl в „Кошница с грижа” и се предлагат с минимум 15% намаление) със свежи седмични предложения. Ето четири бързи идеи:

Класическият любим сандвич: Започнете с мек нарязан бял хляб „Родна стряха“. Добавете класическа традиционна лютеница „Селце“, богатия вкус на кашкавал Pilos и любимия на много поколения шпек Бургас XXL.

Пъстра паста салата: Перфектна за обяд, защото е вкусна дори студена. Сварете фузили Combino, добавете нарязан кашкавал, малко колбас и завършете с шепа свежа салата „Италиански микс“.

Домашни пилешки кюфтенца: Използвайте 100% мляно пилешко месо от бут и филе (само 2,04 € за 500 г), за да приготвите здравословни кюфтенца на фурна. Идеални са за пренасяне и си пасват чудесно с чери домати.

Солени мъфини с яйца и сирене: Разбийте няколко пресни яйца, добавете натрошено бяло сирене и изпечете във формички за мъфини. Удобни са за хапване в движение и са много засищащи.

Математиката на вкусния обяд: Колко точно ни струва?

Нека направим една бърза сметка на база продуктите от Lidl, които могат да влязат в кутията ни за обяд. Една богата и балансирана кутия за обяд излиза под 2 евро.

Примерна калкулация за 1 порция паста салата:

Порция фузили Combino (~100 г от пакет за 0,49 €): ~ 0,10 €

Щедра порция нарязан кашкавал Pilos и шпек Бургас XXL: ~ 0,80 €

Свежа салата „Италиански микс“ (за цвят и витамини): ~ 0,30 €

1 бр. сочна българска круша за десерт: ~ 0,35 €

Общо: ~ 1,55 €

Тайната на разнообразието: Свежи идеи от седмичната брошура

За да не става обядът скучен, разлиствайте актуалната брошура на Lidl. Там винаги се крият чудесни вдъхновения:

Ароматен старт от „Фурната на Lidl“: Чудесно допълнение към всяка салата е топлото брецел хлебче (0,35 €) или мини пърленка (от четвъртък само 0,09 €). А за сутрините, в които времето не стига за нищо, прясната баница със сирене и спанак (0,49 € с Lidl Plus) е вкусно и бързо спасение.

Свежест с допълнителен бонус: Плодовете и зеленчуците са задължителни. Освен това, нарязани на дребно и сложени в едно от отделенията на кутията за обяд, за децата са много по-атрактивни. Тази седмица пазаруването им в Lidl носи двойно повече точки в Lidl Plus , което означава още спестени пари.

Малка солена изненада: Всяко дете се радва на нещо интересно за хрускане. Добавете шепа хрупкави соленки с масло Duc De Coeur (само 1,69 € за опаковка) или френски мини саламчета Duc De Coeur (2,55 €).

Малък трик за родители: Превърнете приготвянето на кутиите за обяд във вечерна семейна традиция. Попитайте децата какво искат да включат в менюто си и ги оставете сами да подредят кутията. Така не само ще ги научите на отговорност, но и ще си подарите безценно време заедно, докато неусетно облекчавате семейния портфейл.

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