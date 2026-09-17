На 17 септември православните християни почитат паметта на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов. На същата дата своя празник отбелязва и София - столицата на България, която носи името на светата мъченица.

Според християнската традиция София била благочестива вдовица, живяла в Рим по времето на император Адриан (117-138 г.). Тя възпитавала трите си дъщери - Вяра, Надежда и Любов - в християнската вяра. Имената на момичетата символизирали трите основни християнски добродетели - вяра, надежда и любов.

По време на преследванията срещу християните четирите били заловени и изправени пред властите. От тях най-напред започнали да искат отричане от вярата 12-годишната Вяра. Тя обаче останала непреклонна и била подложена на мъчения, след което била убита.

Същата съдба последвала и сестрите ѝ - 10-годишната Надежда и 9-годишната Любов. Те станали свидетели на страданията на Вяра, но също отказали да се отрекат от християнската си вяра. Трите момичета били убити в един и същи ден.

Майка им София погребала дъщерите си и останала три дни край гробовете им в молитва. Според преданието, след огромната загуба и мъка тя предала духа си край гробовете на своите деца.

Заради мъченическата си смърт четирите жени са почитани като символ на духовна твърдост, майчина обич и вярност към християнската вяра.

17 септември е и Денят на София. Столицата отбелязва своя празник с богата програма от културни прояви, концерти, изложби и различни събития на открито. Името на града е свързано с храма "Света София", един от най-значимите символи на столицата. Именно храмът дава името на града, който през вековете се утвърждава като София.

В празничния ден традиционно се отправят пожелания към жителите и гостите на столицата за здраве, мир, благополучие и успех.

Имен ден днес празнуват София, Соня, Софка, Вяра, Надежда, Любов, както и производни на тези имена.

17 септември е повод не само за празник на столицата, но и за припомняне на посланието, което носят имената на четирите свети мъченици - вяра, надежда и любов, подкрепени от силата на майчината обич.

Дир.бг