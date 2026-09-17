Левски започва същинската част от своята европейска кампания и е там, където не е бил от цели 16 години.

Родният шампион е част от основната фаза на Лига Европа и днес ще изиграе първия от общо осемте мача в този етап на надпреварата, а той е домакинство на австрийския Ред Бул Залцбург.

Срещата е от 19:45 часа на стадион "Васил Левски", като ще може да я наблюдавате по MAX Sport 3, както и да я следите на живо с Dir.bg.

За Левски и Залцбург това е първият от общо осем мача срещу осем различни съперника, а голямата цел в Лига Европа е попадане сред първите 24 в класирането, което осигурява продължаване към елиминациите.

Разбира се, вчера Хулио Веласкес на няколко пъти ясно обясни, че Левски е в турнира просто да се забавлява, след като поставената цел преди началото на сезона е била просто класиране за основната фаза на някой от турнирите.

Оттук нататък всичко за "сините" е бонус, но това в никакъв случай няма да направи мачовете за Левски по-леки.

Дори и днешния, в който родният шампион излиза в ролята на лек аутсайдер пред около 25 хиляди души на "Васил Левски".

Залцбург има над два пъти по-скъп състав от Левски и макар средната му възраст да е най-ниската в европейските турнири - 23 години, то европейският опит е на страната на австрийците.

Докато Левски има само един футболист, докосвал се до футбол на подобно ниво в лицето на Марко Груич, то австрийците в последните над 10 години неизменно са част от основната фаза на европейските клубни турнири.

Това е клуб, който в последните шест сезона бе част от основната фаза на Шампионска лига в пет случая, а преди година отново игра в Лига Европа. Това е също така клуб, който бе част и от Световното клубно първенство преди година.

Отбор за 100 милиона евро с куп таланти от цял свят, част от които без никакво съмнение ще видим скоро в топ отборите на континента.

Иначе това няма да е първата среща между Левски и Залцбург, след като двата отбора бяха в една група в Лига Европа през 2009-а, при последния шампионски сезон на "сините".

Тогава Залцбург спечели и двете срещи с по 1:0, като в София това се случи по болезнен начин с гол в продължението на мача.

В онова издание на Лига Европа Залцбург спечели групата с шест победи от шест мача, докато Левски остана на последната позиция с едва три пункта.

Почти целият настоящ състав на Ред Бул е бил в невръстна детска възраст по време на онези мачове, а случилото се тогава няма да има никакво значение тази вечер.

Умореният както психически, така и физически Левски излиза срещу летящият Ред Бул в първи мач от основната фаза на Лига Европа.

Дир.бг