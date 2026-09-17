Ще организираме Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България, каза председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз вчера.

Днес мога да обявя нов международен проект за свързаност. Той ще свърже Южен Кавказ и Централна Азия директно с европейския пазар - това, което наричаме "Средният коридор", посочи председателят на ЕК.

Тя обясни, че чрез инициативата Global Gateway ще се стремят да привлекат до 12 милиарда евро публични и частни инвестиции.

Нашата цел е да разнообразим маршрутите, да утроим търговските потоци и да съкратим значително времето за транзитно превозване на товари до 2030 г., посочи Фон дер Лайен. В тази епоха на повратни моменти нашето благоденствие и сигурност няма да се гради само у дома, добави тя.

Какво представлява и какво е значението на Средния коридор, във връзка с който Фон дер Лайен спомена Румен Радев, обяснява изследователят Георги Мухигулишвили от Хагският изследователски институт за Източна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия.

Средният коридор е мултимодален транспортен маршрут, включващ разнообразни инфраструктурни начинания, чиято цел е да подобри взаимосвързаността и търговията между Азия и Европа през Централна Азия, Каспийско море и Южен Кавказ. Това е най-краткият и най-бързият маршрут в сравнение с конкурентите си - Северния и Южния коридор.

Значението му нарасна по време на войната между Русия и Украйна и поради западните санкции, наложени на Русия и Иран. Средният коридор има потенциала да се превърне в глобална инициатива, която ще допринесе за международния мир и сътрудничество, като същевременно ще подобри геополитически, отбранителни и икономически връзки между двата континента.

Средният коридор се превръща във все по-важен маршрут за транспортиране на енергия и се очаква значението му да нарасне през следващите години, тъй като търсенето на енергийни ресурси в ЕС нараства и транспортната инфраструктура по коридора продължава да се развива. Коридорът позволява транспортирането на различни енергийни ресурси, включително втечнен природен газ, природен газ, петрол, зелена електроенергия и възобновяем водород, като по този начин ускорява зеления преход на ЕС. Износът на тези ресурси за Съюза може да допринесе за постигането на целта му за дял на възобновяемата енергия в общия енергиен микс от 42,5% до 2030 г. и за повишаване на енергийната сигурност на съюза (Европейска комисия, 2023 г.).

Чрез улесняване на транспорта на енергийни ресурси, Средният коридор може да помогне за създаването на общ пазар за енергия, както и за други стоки и услуги, което може да стимулира икономическия растеж и търговията в региона.

Чрез укрепване на връзките с ЕС и засилване на икономическата интеграция чрез осигуряване на алтернативен търговски маршрут за Запада, развитието на Средния коридор може да отслаби влиянието на Русия върху страните от региона, както в Централна Азия, така и в Южен Кавказ.

Съществуващият инфраструктурен капацитет по Средния коридор в момента, в краткосрочен план, е недостатъчен за транспортиране на количеството енергия, от което се нуждае Европа. Въпреки това, изкопаемите и възобновяемите енергийни ресурси в Централна Азия и Южен Кавказ са толкова изобилни, че лесно могат да задоволят нарастващото търсене на енергия в Европа в средносрочен и дългосрочен план.

След разпадането на Съветския съюз по трасето на Средния коридор бяха разработени важни транспортни и енергийни транзитни проекти. Например, проектът TRACECA (Транспортен коридор Европа-Кавказ-Азия) имаше за цел да разработи мултимодални транспортни маршрути, включително по шосе, железопътен транспорт и море, за да свърже регионите на Каспийско море и Черно море. В края на 90-те години на миналия век беше пуснат в експлоатация Западният експортен тръбопровод (WREP или нефтопровод Баку-Тбилиси-Супса). Южнокавказкият газопровод (SCP, първата тръбопроводна верига на Южнокавказкия газопровод, започваща от Азербайджан, преминаваща през Грузия и завършваща в Турция) и нефтопроводът Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), който днес доставя азербайджански и казахстански петрол на световния пазар през Грузия и Турция, представляваха важен пробив.

Железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК), открита през 2017 г., е друго значимо развитие в историята на Средния коридор. Тя свързва железопътните системи на Азербайджан, Грузия и Турция, като по този начин осигурява директна железопътна връзка между Европа и Централна Азия.

Идеята за Средния коридор беше подсилена от "Меморандума за стратегическо партньорство в енергийния сектор", подписан между ЕС и Азербайджан на 18 юли 2022 г. (Европейска политика за съседство 2022 г.). Страните се споразумяха, че до 2027 г. обемът на доставките на газ през Южния газов коридор (ЮГК) ще се удвои и най-малко 20 милиарда кубически метра годишно ще бъдат доставяни в Европа. Планира се също така да се развие производството на възобновяема енергия в Азербайджан и доставките ѝ в Европа.

В настоящата енергийна криза ролята на Средния коридор за свързването на богатите на енергия страни от басейна на Каспийско море с Европа чрез нови и по-безопасни маршрути стана още по-важна.

Казахстан е основен производител на петрол в Централна Азия, със значителни доказани запаси от петрол (около 30 милиарда барела) и газ (2,4 трилиона кубически метра). Туркменистан разполага със значителни запаси от природен газ (повече от 11 трилиона кубически метра) и е основен доставчик на природен газ за съседните страни. Узбекистан разполага както с запаси от петрол, така и от природен газ и е важен играч в енергийния пейзаж на Централна Азия. Таджикистан и Киргизстан имат по-малки запаси от петрол и газ, а енергийните им сектори са по-слабо развити. Те обикновено разчитат на внос, за да задоволят енергийните си нужди.

Богатата на изкопаеми горива Централна Азия също има много какво да предложи по отношение на възобновяемата енергия, главно слънчева и вятърна, която може да играе важна роля в декарбонизацията на Средния коридор и да засили прехода към зелена енергия в Европа и региона. Производството и износът на зелена електроенергия и възобновяем водород може да бъде един от начините за насърчаване на възобновяемата енергия в Средния коридор.

Според оценка на МАЕ, пустините Каракум (главно в Туркменистан) и Къзълкум (разделени между Казахстан, Туркменистан и Узбекистан) могат да поберат 26,3 и 22,5 TW капацитет на слънчеви панели, способни да произвеждат съответно 30,4 и 26 хиляди TWh годишно, което е повече от настоящото световно производство на електроенергия (Международна агенция по енергията, 2020 г.). Друго важно място за производство на възобновяема енергия в Централна Азия е платото Устюрт, разположено между Каспийско и Аралско море и споделено от Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Според някои оценки тази незаета плоска глинеста пустиня има добър слънчев потенциал, наред с най-високия вятърен потенциал в Централна Азия. Ако само 20% от тази територия може да се използва, тя би могла да генерира приблизително 0,8 TW вятърна или 2 TW слънчева енергия, което дава общо приблизително 2,4-2,8 хиляди TWh производство на електроенергия.

Освен това, страните от Централна Азия, особено Казахстан и Узбекистан, са богати на критични минерали, които са важни суровини в производството на технологии за възобновяема енергия. Това допълнително повишава конкурентоспособността на региона и създава благоприятна среда за инвестиции (Bushuev 2023).

Като се има предвид значителният потенциал на производството на зелена енергия, страните от Централна Азия биха могли да станат конкурентоспособни в световен мащаб в производството на водород от възобновяеми източници. Производството на водород от възобновяеми източници е нова технология, която може да подпомогне развитието на периодични възобновяеми енергийни източници като вятъра и слънцето; енергията от тези технологии може да се съхранява и транспортира, като се използва водород като енергиен носител. Стратегията на ЕС за водорода и планът REPowerEU целят да направят водорода ключова част от енергийния микс до 2030 г., тъй като той може да помогне за намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ) и подобряване на енергийната сигурност (Европейска комисия 2022).

Въпреки това, съществуват няколко предизвикателства по отношение на разработването на ресурсите, като например: липса на съвременни производствени технологии в региона и следователно високи разходи за добив; ограничен капацитет на транзитната инфраструктура; политическа нестабилност и значителното влияние на Русия и Китай в региона; и трудности при привличането на инвестиции от ЕС (Bloomberg 2023).

В продължение на десетилетия развитието на Каспийския басейн като важен източник на изкопаеми енергийни ресурси за Европа и света беше възпрепятствано от няколко фактора. От една страна, ефективната съпротива на Русия и Иран блокира изграждането на Транскаспийския газопровод, а самата Русия стана доставчик на централноазиатски енергийни ресурси за Европа. От друга страна, нарастващите пазари на Китай и Индия изместиха износа на газ от Туркменистан на изток. Въпреки това, значителни резерви от енергийни ресурси остават неизползвани и чакат инвестиции от Запада (Lingling 2023).

Страните от Централна Азия търсят по-висока степен на независимост от Русия, която се е доказала като ненадежден и монополен партньор, пренебрегващ суверенните интереси на своите съседи. Ако Русия значително намали или спре да купува петрол и газ от Казахстан и Туркменистан поради собственото си свръхпроизводство, тези страни могат да започнат по-активни търговски отношения с европейските страни. Примери за това вече могат да се видят в увеличаването на износа на петрол от Казахстан за Азербайджан за европейския пазар и постигнатото споразумение между Туркменистан и Унгария за търговия с газ (Abbasova 2023).

Азербайджан и Грузия също са важни играчи в Средния коридор, съответно като производител на енергия и транзитна страна, и всяка от тях има значителен потенциал в областта на възобновяемите енергийни източници. Азербайджан полага всички усилия да увеличи износа си на въглеводороди към европейския пазар и за да постигне това, планира значително да насърчи енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия, както и да изнася спестените газ и петрол. Същевременно Азербайджан увеличава вноса на газ за собствена употреба от Туркменистан чрез суап, осъществен с участието на Иран. През юни 2022 г. Иран и Азербайджан се споразумяха да удвоят (от съществуващите 1,5-2 млрд. куб. м./год.) годишния обмен на газ от Туркменистан до Азербайджан през иранската тръбопроводна система.

Наред с нефтопроводите, железопътните линии играят важна роля в транспортирането на петрол от Азия до Европа, правейки това още през 19-ти век. Железопътната линия Баку-Тбилиси-Батуми, жизненоважна артерия, свързваща Каспийско море и Черно море, влиза в експлоатация през 1883 г., позволявайки транспортирането на азербайджански петрол през пристанището Батуми. През последното десетилетие над 38,7 милиона тона казахстански и туркменски петрол са доставени до световните пазари по железопътен транспорт чрез железопътната инфраструктура Азербайджан-Грузия (SOCAR 2021). Досега над 14,8 милиона тона транзитни петролни продукти, включително мазут, реактивно гориво, бензин, дизел и газьол, са транспортирани до Грузия и изнесени на световните пазари. Съвременното пристанище Алат в Баку е свързано с железопътна линия с пристанищата Батуми и Поти на Черно море в Грузия. Пристанището Баку е добре свързано и с новоразработената железопътна линия BTK, свързваща Азербайджан, Грузия и Турция, която влезе в експлоатация на 30 октомври 2017 г. Този маршрут осигурява транспорт на стоки от Централна Азия, предимно петрол и нефтопродукти, до пристанища на Средиземно море в Турция и впоследствие до световните пазари. Въпреки че BTK предоставя значителни транзитни възможности за Грузия, капацитетът на линията Ахалкалаки не се използва напълно по неизвестни причини (Radiotavisupleba 2023).

Значението на грузинските пристанища като врати към Черно море не може да бъде надценено. Компании от Грузия, Азербайджан и Казахстан пуснаха на вода нови фидерни кораби, опериращи между Поти и Констанца (Румъния), докато датската Mærsk и финландската Nurminen Logistics се присъединиха към инициативата "Среден коридор" (Eldem 2023). Подкрепата на ЕС по програмата за Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) би увеличила допълнително капацитета на коридора.

В рамките на Средния коридор, една от критичните идеи за проекта е Транскаспийският тръбопровод (ТТП), предложен подводен тръбопровод, който ще транспортира 30 милиарда кубически метра газ годишно от Туркменистан до Азербайджан и след това до Европа. ТТП се разглежда като начин за диверсификация на европейските газови доставки и намаляване на зависимостта на континента от Русия. ТТП е на дневен ред, откакто Съединените щати за първи път предложиха проекта през 1996 г., но строителството все още не е започнало поради гранични спорове между петте крайбрежни държави на Каспийско море и съпротивата на Иран и Русия.

През последните четири години обаче се наблюдават най-забележителни и динамични промени в Каспийския регион и Южен Кавказ. Каспийската конвенция, която съдържа разпоредба, че подводните тръбопроводи могат да бъдат изграждани от участващи в проекта държави, без да се изисква предварително одобрение от други, беше подписана през 2018 г. Азербайджан и Туркменистан също откриха нова ера в двустранните си отношения, която завърши през януари 2021 г. с меморандум за разбирателство (MoU) относно съвместното разработване на офшорното находище "Достлук", което даде надежди за реализирането на ТТП. ТПГ ще бъде продължение на Южния газопровод на изток и ще увеличи капацитета му в бъдеще. В светлината на войната между Русия и Украйна и предизвиканата от нея енергийна криза, тръбопроводът ТПГ получава подновено внимание. ЕС и Съединените щати трябва да се възползват от тази възможност, за да увеличат подкрепата си за проекта.

В допълнение към газопровода TCP, не бива да се пренебрегват и други проекти, като например междусистемната връзка Азербайджан-Грузия-Румъния (AGRI) за втечнен природен газ (LNG) и газопроводът "Бял поток". Тези проекти бяха подкрепяни преди това от ЕС и биха могли да бъдат възобновени в светлината на текущите събития в региона за по-нататъшното развитие на Средния коридор (Azernews 2023).

Грузия, Азербайджан, Румъния и Унгария вече постигнаха споразумение за разработването на Черноморския подводен електропреносен кабел; то беше подписано на среща в Букурещ на 17 декември 2022 г. Това ще бъде най-дългият (1100 км) подводен електропреносен кабел в света, чиято цел е да свърже региона на Южен Кавказ с Югоизточна Европа и да включва електроенергийните системи на Азербайджан, Грузия, Румъния и Унгария, както и континентална Европа. В рамките на проекта се разглежда и високоскоростен оптичен интернет кабел, който ще повиши сигурността на предаването на информация между регионите, заобикаляйки Русия. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, Черноморският подводен кабел е "амбициозен проект, който ще ни свърже от двете страни на Черно море и ще продължи по-нататък към региона на Каспийско море както за цифрова комуникация, така и за енергия, ще помогне за укрепване на сигурността на доставките ни, като донесе електроенергия от възобновяеми източници до Европейския съюз."

Като цяло, Централна Азия и Южен Кавказ предлагат широка гама от изкопаеми и възобновяеми енергийни източници и експортни маршрути, което може значително да подобри енергийната сигурност на ЕС и да допринесе за растежа на Средния коридор. Средният коридор улеснява износа на значителни количества изкопаеми горива и чрез разработването на възобновяема енергия с голям капацитет може да помогне за декарбонизацията на коридора и да помогне на ЕС да постигне целта си за възобновяема енергия. Той е и най-краткият и безопасен алтернативен маршрут към Северния и Южния маршрут. Въпреки многобройните пречки - икономически, политически и технически - които са възпрепятствали бързото и широкомащабно развитие на коридора, настоящата ситуация в света създава импулс за неговия растеж.

Много зависи от това дали богатите на енергия страни от Централна Азия ще успеят да се освободят от руското влияние и ще започнат активно преговори и сътрудничество с ЕС за увеличаване на производството и износа в мащаба, необходим за посрещане на настоящия дефицит на Европа. Това е спешен момент, защото изкопаемите енергийни ресурси може скоро да станат нещо от миналото в светлината на развитието на зелени и чисти енергийни източници и ангажиментите на страните за декарбонизация. Разглеждането на това от гледна точка на националните интереси е от решаващо значение; светът като цяло и самите тези нации обаче ще се възползват най-много от по-мащабна визия в този момент.

Дир.бг