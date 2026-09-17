Живущите в кв. „Еверест“ и на ул. „Софийско шосе“ ще са без водоподаване днес, съобщи ВиК.

Причина за спиране на водата в тези райони е възникнала авария в местност Смесе.

От ВиК съобщиха още, че се очаква аварията да бъде отстранена до 17,00 часа днес.

ШУМ.БГ