Живущите в кв. „Еверест“ и на ул. „Софийско шосе“ ще са без водоподаване днес, съобщи ВиК.
Причина за спиране на водата в тези райони е възникнала авария в местност Смесе.
От ВиК съобщиха още, че се очаква аварията да бъде отстранена до 17,00 часа днес.
ШУМ.БГ
Коментари
девиз
Девиза на ВиК Шумен-- ,,НИТО СЕДМИЦА БЕЗ АВАРИИ ,,
ШУМ.БГ
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Анонимен
Поне съобщават,все още не е спряла при мен на Софийско шосе 4
Анонимен
Призиви за насилие срещу конкретна личност, както и мнения, които не са свързани с темата, толерират ли се в този сайт?
Анонимен
Призовавам учениците от математическа гимназия да си боядисат пътеката!
Анонимен
Абе то на Евереста само малцинства и бачкатори живеят, те са си свикнали и без вода да го карат през седмицата.
Анонимен
Там може!Няма проблем.
Анонимен
Като говорим за пешеходни пътеки,до математическата гимнация и района на 6то основно училище имат нужда от боя,трафика е голям превенцията на пътя е важна
Анонимен
Какви грехове изкупва Шумен,че Господ ни наказа с най убитите шефове на всяко ниво? То няма кмет,няма общински съветници,няма БКС /градинките/,нищо горе-долу свястно.