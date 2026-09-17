2 вейпа и течност за тях са намерени у 18-годишен мъж от Шумен, съобщават от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен.

Управлявайки лек автомобил „Ауди“ с шуменска регистрация, той е спрян за проверка около 22:30 часа на 16 септември на пътя Кочово - Велики Преслав в близост до село Кочово. В хода на оперативно-издирвателните мероприятия за противодействие на престъпления с наркотични вещества от служители на РУ Велики Преслав са намерени 1 вейп с 2 мл течност и 1 пластмасово шишенце с 3 мл течност.

При извършени процесуално-следствени действия в обитавано от него жилище на ул. „Отец Паисий“ в Шумен са намерени още 2 пластмасови бутилки с около 100 мл течност за вейп устройства и 1 вейп устройство.

Назначена е експертиза. Образувано е бързо производство по чл. 354а, ал.3 от НК.

ШУМ.БГ