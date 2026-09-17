Огнян Атанасов, наричан "Петричкия Ескобар", е пуснат на свобода срещу 5000 лв. гаранция по новото наркодело срещу него след помилването му от вицепрезидента Илияна Йотова от присъда по сходни обвинения.

Разследването е приключило, като другата седмица Атанасов и останалите шестима обвиняеми ще получат материалите по делото, съобщи "Сега" на базата на отговори на въпроси на медията до Окръжната прокуратура в Благоевград. Обвиняемите ще имат право да направят възражения и доказателствени искания. Прокурорът не е длъжен да се съобрази с тях. След това вече може да пише и обвинителен акт, ако реши, че делото трябва да бъде внесено в съда.

Атанасов има две обвинения. Едното е за участие в организирана престъпна група, а другото - за разпространение на наркотици в особено големи размери, представляващо опасен рецидив. При задържането на групата от прокуратурата обявиха, че става дума за близо 5 кг кокаин, цената на който се изчислява на 400 000 лв.

По време на брифинга по темата в Благоевград на 20 февруари миналата година журналистите питат прокурорите за ситуацията около помилването на Атанасов, което се е случило на 5 декември 2022 г. "Действително след приспособяването на присъдата на Огнян Атанасов (наложена в Гърция, б.а.), той е приет за изтърпяване в затвора. Като относително скоро след това е освободен", казва прокурор Ивайло Филипов, който е и говорител на Окръжната прокуратура в Благоевград по това време.

"Предстои да установим причините и обстоятелствата, при които е станало това", допълва той. И досега не е ясно какво точно е установила прокуратурата по тази линия.

Обвинението, обявено от прокуратурата ден преди брифинга, гласи, че групата е действала "от неустановена дата в началото на 2023 г. до 18.02.2025 г. на територията на област Благоевград". Това означава, че началото на групата съвпада във времето с помилването на Атанасов.

Дир.бг